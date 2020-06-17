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В Приамурье число контактных лиц с заболевшими COVID-19 достигло 2 285

В Приамурье число контактных лиц с заболевшими COVID-19 достигло 2 285
Фото: pixabay.com

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 составило 2 285 человек, в том числе в Благовещенске – 898 и в Свободном – 567. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 16 июня в регионе проведено 78 444 исследования на новую коронавирусную инфекцию. На изоляции по месту жительства находятся 2 252 человека, в изоляторах – 33, в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции в Амурской области составил 1,1 (в Благовещенске – 0,8, в Свободном – 1,4). Показатель тестирования – 223,0 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее Амур.инфо сообщало, что по состоянию на 16 июня в Приамурье с нарастающим итогом выявлено 1 100 случаев COVID-19. 340 из них завершились выздоровлением.

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