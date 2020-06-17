Работающие амурчане смогут получить сертификат на посещение частного детсада

В Амурской области работающие родители могут получить сертификат на посещение частного детского сада. Уже в июне на это предлагается выделить 9,4 миллиона рублей из областного бюджета.

Новую меру поддержки семей с детьми, направленную в том числе на снижение очереди в дошкольные учреждения для детей от 1,5 до 3 лет, рассмотрели депутаты комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики заксобрания.

Так часть родительской платы за посещение детьми частных дошкольных учреждений будут компенсировать. На эти цели выделяется 9,4 миллиона рублей. По предложению министерства образования области, ее размер составит 10 тысяч рублей – половину максимальной стоимости коммерческого ДОУ в Благовещенске. В случае одобрения большинством депутатов, поддержкой смогут воспользоваться родители, готовые выйти на работу и водить ребенка в частную группу, не вставшие в общую очередь в муниципальные детские сады (или отказавшиеся от места в очереди). Деньги по сертификату будут перечисляться ежемесячно до достижения ребенком 3-летнего возраста, то есть момента, когда он сможет получить путевку в муниципальный детский сад.

В июне доходы, расходы и дефицит региональной казны останутся на прежнем уровне. Перераспределение произойдет между госпрограммами в связи с высвобождением части средств в результате отмены из-за пандемии ряда мероприятий в области физкультуры и спорта, занятости населения, переноса начала летней оздоровительной кампании, а также экономии по итогам торгов.

Изменения в закон об областном бюджете предполагают увеличение финансирования мероприятий, связанных с устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, на 21,4 миллиона рублей. На 30 миллионов рублей планируется приобрести и в дальнейшем передать в муниципальную собственность оборудование для школьных столовых: холодильное, технологическое и другое необходимое. Первыми будут оснащены образовательные учреждения, в которых полностью отсутствуют цеха для приготовления горячей пищи.

«В этом году Приамурье рассчитывает получить около 200 миллионов рублей из федерального бюджета в виде субсидии на обеспечение учеников начальных классов бесплатными завтраками. Но произойдет это только при соблюдении главного условия: соответствия столового оборудования всем требованиям. В январе-феврале депутаты постарались по максимуму объехать свои округа, посмотреть, где, что необходимо заменить, параллельно ту же работу вели специалисты министерства образования и вот сейчас, до начала нового учебного года, постепенно начнем переоснащение», – прокомментировала председатель комитета Лариса Сорокина.

Кроме того, по информации пресс-службы амурского заксобрания, на капитальный ремонт школы № 17 и гимназии № 1 Благовещенска выделяется 62 миллиона рублей, на ремонт муниципальных дорог увеличиваются ассигнования на 71 миллион рублей.