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Ночной пожар в Благовещенске охватил более 500 квадратных метров (фото)

Ночной пожар в Благовещенске охватил более 500 квадратных метров (фото)

Ночью 17 июня в Благовещенске огнеборцы выезжали на тушение серьезного пожара. Горел склад на улице Текстильной. Площадь возгорания превысила 500 квадратных метров.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Его локализовали и не дали огню перекинуться на магазин. Люди не пострадали.

Причина происшествия устанавливается.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

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#пожары #происшествия

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