Выбор читателей за 16 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 16 июня.

Жителей Чигирей Благовещенского района всколыхнула вновь озвученная мысль о целесообразности объединения их села с Благовещенском. Если такое слияние произойдет, люди лишатся сельских льгот. А местные власти недоумевают: почему, когда бюджет села был дотационным, оно никого не интересовало.

В областном центре Приамурья приостановлена деятельность детского сада № 50. Там COVID-19 выявили у медицинского работника. Родителей уже поставили в известность. Администрация сада разослала соответствующие сообщения.

С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ, включенный в технический регламент Таможенного союза. Ранее он был принят Евразийской экономической комиссией. В соответствии с документом в Россию нельзя будет провозить часть праворульных автомобилей.

В Приамурье на 15 июня зарегистрировано уже 6 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне сообщалось о пяти случаях.