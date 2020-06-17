Выбор читателей за 16 июня
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 16 июня.
Чигиринские власти о присоединении к Благовещенску: сделать из Чигирей колонию просто
Жителей Чигирей Благовещенского района всколыхнула вновь озвученная мысль о целесообразности объединения их села с Благовещенском. Если такое слияние произойдет, люди лишатся сельских льгот. А местные власти недоумевают: почему, когда бюджет села был дотационным, оно никого не интересовало.
В одном из детских садов Благовещенска коронавирусом заболел медработник
В областном центре Приамурья приостановлена деятельность детского сада № 50. Там COVID-19 выявили у медицинского работника. Родителей уже поставили в известность. Администрация сада разослала соответствующие сообщения.
Стало известно, какие праворульные авто нельзя будет провозить в Россию
С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ, включенный в технический регламент Таможенного союза. Ранее он был принят Евразийской экономической комиссией. В соответствии с документом в Россию нельзя будет провозить часть праворульных автомобилей.
В Амурской области от коронавируса скончался еще один человек
В Приамурье на 15 июня зарегистрировано уже 6 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне сообщалось о пяти случаях.
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