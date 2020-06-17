Героиня марафона «Крылья»: без реабилитации ребенок обречен на погибель

Даша и ее сестра-близняшка Вика родились в Благовещенске в сентябре 2015 года. «Девочки появились на свет, мягко говоря, не очень удачно. В результате Даше поставили диагноз ДЦП, у нее задержка психоречевого развития», – говорит мама Елена Сибилева.

На первых порах даже кормить Дашу приходилось через зонд. Но с самого раннего детства девочки родные мобилизовали все силы на то, чтобы реабилитировать ребенка.

«Благодаря неравнодушным людям Даша ездила неоднократно на лечение. Это нереальные, неподъемные суммы, если бы не люди. Постепенно у нее появились новые слова, она отлично понимает обращенную речь, знает предметы, пытается ползать, переворачивается, но у нас пока проблема с плечевыми суставами, – перечисляет мама Даши Сибилевой. – Без этих реабилитаций ребенок обречен на погибель».

«Раньше, если честно, я отводила взгляд и относилась к подобным ситуациям не так, как сейчас. Сейчас и ценности другие, и абсолютно другой взгляд на все, – признается Елена Сибилева. – Я благодарна каждому, кто помогает и словом, и делом. Без помощи ребенок обречен на страдание».

На деньги, собранные на марафоне «Крылья» 27 июня, Даша вместе с другими детьми из Амурской области пройдет курс лечения по методу кинезиотерапии в детской городской больнице Благовещенска. На лечение 30 малышей нужно собрать более полумиллиона рублей.

«Гости с пожертвованиями будут приходить в студию марафона, наши читатели тоже могут внести свой вклад в доброе дело и перечислить деньги на расчетный счет Амурского отделения Российского детского фонда, совместно с которым мы традиционно вот уже несколько лет проводим марафон», – рассказала один из координаторов проекта «Крылья» Анна Краснобаева.

С 2014 года на благотворительном марафоне «Крылья» было собрано более 3 миллионов 800 тысяч рублей. На эти средства 210 маленьких амурчан прошли курс лечения методом кинезиотерапии.

Марафон, который проводили совместно телекомпания «Альфа-канал» и Амурское отделение Российского детского фонда, в этом году переходит в интернет-пространство. 27 июня трансляция «Крыльев» состоится в инстаграм-аккаунте Амур.инфо и на сайте информационного агентства.

В этом году к эфиру марафона приурочен конкурс «Крылья: минута для славы». Все желающие смогут поделиться своими достижениями, прислав в адрес редакции минутный видеоролик.

Подробнее о марафонах прошлых лет можно узнать на сайте Амур.инфо в разделе #Крылья.