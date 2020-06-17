Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:49 1

Героиня марафона «Крылья»: без реабилитации ребенок обречен на погибель

Героиня марафона «Крылья»: без реабилитации ребенок обречен на погибель

Амур.инфо продолжает рассказывать о героях благотворительного марафона «Крылья». В их числе и 4-летняя Даша Сибилева. За судьбой этой девочки многие читатели следили буквально с момента ее появления на свет.

Даша и ее сестра-близняшка Вика родились в Благовещенске в сентябре 2015 года. «Девочки появились на свет, мягко говоря, не очень удачно. В результате Даше поставили диагноз ДЦП, у нее задержка психоречевого развития», – говорит мама Елена Сибилева.

На первых порах даже кормить Дашу приходилось через зонд. Но с самого раннего детства девочки родные мобилизовали все силы на то, чтобы реабилитировать ребенка.

«Благодаря неравнодушным людям Даша ездила неоднократно на лечение. Это нереальные, неподъемные суммы, если бы не люди. Постепенно у нее появились новые слова, она отлично понимает обращенную речь, знает предметы, пытается ползать, переворачивается, но у нас пока проблема с плечевыми суставами, – перечисляет мама Даши Сибилевой. – Без этих реабилитаций ребенок обречен на погибель».

«Раньше, если честно, я отводила взгляд и относилась к подобным ситуациям не так, как сейчас. Сейчас и ценности другие, и абсолютно другой взгляд на все, – признается Елена Сибилева. – Я благодарна каждому, кто помогает и словом, и делом. Без помощи ребенок обречен на страдание».

На деньги, собранные на марафоне «Крылья» 27 июня, Даша вместе с другими детьми из Амурской области пройдет курс лечения по методу кинезиотерапии в детской городской больнице Благовещенска. На лечение 30 малышей нужно собрать более полумиллиона рублей.

«Гости с пожертвованиями будут приходить в студию марафона, наши читатели тоже могут внести свой вклад в доброе дело и перечислить деньги на расчетный счет Амурского отделения Российского детского фонда, совместно с которым мы традиционно вот уже несколько лет проводим марафон», – рассказала один из координаторов проекта «Крылья» Анна Краснобаева.

С 2014 года на благотворительном марафоне «Крылья» было собрано более 3 миллионов 800 тысяч рублей. На эти средства 210 маленьких амурчан прошли курс лечения методом кинезиотерапии.

Марафон, который проводили совместно телекомпания «Альфа-канал» и Амурское отделение Российского детского фонда, в этом году переходит в интернет-пространство. 27 июня трансляция «Крыльев» состоится в инстаграм-аккаунте Амур.инфо и на сайте информационного агентства.

В этом году к эфиру марафона приурочен конкурс «Крылья: минута для славы». Все желающие смогут поделиться своими достижениями, прислав в адрес редакции минутный видеоролик.

Подробнее о марафонах прошлых лет можно узнать на сайте Амур.инфо в разделе #Крылья.

Просмотров всего: 768

#дети #здоровье #Крылья #медицина #помощь #финансы

распечатать


Общество

В Приамурье вынесли отказ по 3 000 заявлений на детские выплаты в 10 тысяч

Коронавирус

Снять все ограничения по коронавирусу в России могут лишь в 2021 году
Общество

В Благовещенске изъятые на таможне медицинские маски передали социальному центру

Коронавирус

В новом провизорном госпитале Свободного заработал мобильный томограф
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Опаньки

    Опаньки
    50 минут назад

    Бригада, которая ушла на похороны, вместо того, чтобы роды принимать, свой денежный вклад в марафон внесёт?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь