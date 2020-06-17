Новая зона отдыха появится в Серышевском районе

В Серышевском районе Амурской области появится новое место для прогулок. Благодаря инициативному бюджетированию здесь создают зону отдыха.

В конкурсе по поддержке местных инициатив, организованном министерством финансов региона, участвуют жители села Казанка. На реализацию своих идей они потратят 1,1 миллиона рублей.

На эти средства в центре села благоустраивают территорию возле озера Родяжное: чистят берег и водоем. Позже здесь проведут работы по берегоукреплению, сделают пешеходные дорожки и установят лавочки. Кроме того, на выделенные средства создадут парк на прилегающей к озеру территории.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, проект планируют реализовать к концу августа.

В этом году в ходе инициативного бюджетирования в Серышевском районе преобразятся 10 сел: Рождественка, Казанка, Широкий Лог, Лебяжье, Введеновка, Веселое, Бочкаревка, Поляна, Украинка, Ударное. В них отремонтируют дома культуры, благоустроят места массового отдыха, сделают парк развлечений, обустроят спортивно-игровую площадку, сделают сквер.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме того, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета.

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.

В этом году в инициативном бюджетировании изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество – проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населенных пунктов, это Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша.

Кроме того, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3 % до 1 %.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы вкладывали местные жители и 5 % – местный бюджет от размера областной субсидии.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Ее участникам удалось благоустроить территорию своего населенного пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.

Фото: amurobl.ru