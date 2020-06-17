Гороскоп 17 июня: Львов проверят на прочность, а Водолеям не стоит браться за новое дело

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Близнецах.

Овен. Этот день как нельзя лучше подходит для физических нагрузок, активного отдыха, прогулок на свежем воздухе, покупок. Благодаря покровительству Меркурия финансовое положение может несколько улучшиться. Излишняя мнительность может привести к недоразумениям в личной жизни, что затруднит реализацию намеченных на день планов. Напряженный день – несет двойственную характеристику.

Телец. Вам сейчас следует уединиться, отдохнуть от мира и активного времяпровождения, чтобы понять для себя нечто важное. Переключитесь на общественную жизнь, поработайте для создания благоприятного имиджа, ведь совсем скоро Вам придется общаться с потенциальными партнерами, которые будут спрашивать о Вас коллег, друзей или знакомых.

Близнецы. Возросшее обаяние Близнецов позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия. Простудные заболевания или обострение хронических заболеваний – признак неверно выбранного пути. Не думайте так много, иначе пропустите момент, когда надо действовать.

Рак. День символизирует выдержку, чистоту помыслов и отрешение от соблазнов. Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей. Лучше воздержаться от активных действий во всех сферах деятельности, иначе можно растратить энергию. Звезды рекомендуют воздержание, критичное отношение к действительности, отказ от ненужных контактов.

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Лев. Работа снова будет проверять нервы Львов на прочность, среда может обернуться бесчисленным количеством новых и очень неожиданных поручений. Вы будете часто раздражаться и возмущаться тому, что творится у Вас в доме. Возможно, что многие проблемы будут связаны с детьми.

Дева. Сейчас можно заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. День связан с правильным питанием, физическими упражнениями и получением информации. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция. Избыток энергии может привести к недоразумениям в общении с партнерами по работе или заставит изменить первоначальные планы, а вот близкий человек может дать дельный совет.

Весы. День обещает быть ярким и запоминающимся. Доброта и великодушие помогут установить доверительные отношения с партнерами. День благоприятен для путешествий, поездок, физических нагрузок, активного отдыха, водных процедур. Сочетание планет неблагоприятно для торговых и коммерческих операций. В этот день не переусердствуйте с требованиями в отношении партнеров и подчиненных. Свои обязанности не перекладывайте на чужие плечи.

Скорпион. Вам предстоит пожинать материальные плоды своей напряженной деятельности. Возможно сообщение о поступлении финансовых средств: премии или платы за ранее сделанную работу. Ясность и точность мышления поднимет ваше благосостояние. Следует избегать поспешных решений. Сдержанность и рассудительность обернутся реальными деньгами.

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Стрелец. Окружающие знают, что Вы довольно непредсказуемый человек, но сегодня не поленитесь объяснить свои действия и мотивы хотя бы самым близким. Сегодня женщин-Стрельцов ждут новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в любовные. Ваши сексуальность, личное обаяние и жизненный потенциал находятся на высоте. Любые действия будут удачным и найдут благоприятный отклик.

Козерог. Активный, творческий день. Круговорот событий сегодня поглотит Козерогов целиком. Вы можете заняться решением творческих задач, благоустройством своего дома, квартиры. Возможен успех в торговых и финансовых операциях. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы. В скором времени возможны неприятные события и известия.

Водолей. Период застоя в делах остался позади, теперь Вы будете регулярно получать средства за проделанную работу. Неудачный день во всех отношениях. Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Осмотрительность и здравый смысл помогут Вам обойти острые жизненные углы, но зря рисковать не стоит. Возможно, общество близкого человека поможет Вам отвлечься от неприятностей.

Рыбы. Сегодня на Вашей улице случится веселый праздник – Вы заслужили и денежные, и романтические сюрпризы. Но помните – фортуна не приходит в гости просто так. День символизирует переоценку ценностей. Он пройдет под знаком любовных разочарований. Посвятите его подведению итогов, освобождению от ненужных связей и обязанностей. Разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее.

Астролог: Вальдемар Небоходцев