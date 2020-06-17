Район Благовещенска для многодетных семей остается без дорог

Участки для многодетных семей, которые администрация Благовещенска выделяла с 2013 года на 4 километре Новотроицкого шоссе, около семи лет остаются без дорог. Обустройство дорожной сети на городской окраине не планируется и в 2020 году.

В редакцию Амур.инфо обратился Артём Гарнага, проживающий на улице Сотника Травина. Как пояснил благовещенец, земли размежевали, участки разделили, а дороги сделать забыли.

«Дело в том, что эта дорога когда-то была старым проездом на исправительную колонию № 8, а сейчас стала заброшенной и очень разбитой, – рассказал о дорожных трудностях житель района для многодетных семей. – В весенний период, когда снег начинает таять, ездить невозможно. Машины постоянно застревают в грязевых лужах, на всю ширину "дороги". Пешком с детьми вообще не пройти. Аналогичная ситуация и в дождливую погоду».

По словам Артема, в прошлом году к соседям даже скорая помощь проехать не смогла.

Жители района неоднократно направляли жалобы и обращения в городскую администрацию.

«Все тщетно, ответы мэрия формулирует размыто и никакой конкретики, – комментирует Артём результаты переписки с чиновниками. – Хотя люди обращаются в администрацию с 2013 года, до сих пор меры не приняты».

Другой обладатель участка для многодетных – Виталий – получил землю в 2015 году и начал строительство дома. При получении земли многодетному отцу обещали, что через 2 года на участке появится электричество, а через 4 года – водопровод. Пока провели только электроэнергию. Говорит, раньше у него было много соседей, а теперь участки продают или попросту бросают.

В администрации Благовещенска на запрос Амур.инфо ответили, что в 2020 году строительство дороги на участке для многодетных семей не планируется.

«В 2017 году была разработана проектная документация на строительство дорог в Северном планировочном районе на 4 километре Новотроицкого шоссе с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Также проектной документацией предусмотрено строительство наружного водопровода с устройством скважин хозяйственно-питьевого назначения, водоразборных колонок и пожарных гидрантов, наружного освещения дорог. В период с 2016 года по 2019 год на земельном участке, предоставленном для строительства объекта, АО "ДРСК" проложена линия ВЛ-0,4 кВ, выполнено устройство велосипедной дорожки вдоль оси автомобильной дороги по улице Александра Кириллова. В настоящее время необходимо выполнить корректировку ранее разработанной проектной документации и подготовку проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта», – говорится в ответе мэрии.

При этом в ответе администрации города обладателю земельного участка от 23 августа 2016 года (есть в распоряжении редакции), указывается, что объект «Строительство дорог в Северном планировочном районе 4 км Новотроицкого шоссе с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям» включен в проект бюджета на 2017 год и плановые периоды на 2018-2019 годы.

Редакция Амур.инфо обратилась в администрацию города с просьбой разъяснить почему объект, строительство которого было включено в проект бюджета, так и не появился.

В своем ответе представители мэрии уточнили, что выделенные в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы» денежные средства были израсходованы на изготовление проектной документации.

«Учитывая дефицит бюджета города Благовещенска и высокую стоимость строительства объекта (379,7 миллиона рублей в ценах 1 квартала 2017 года) бюджетные ассигнования на строительство – монтажные работы не были предусмотрены в бюджете города Благовещенска на 2017 и плановый период 2018 – 2019 годов и до настоящего времени», – говорится в ответе администрации.

Таким образом, несмотря на разработанную проектную документацию, которая обошлась городскому бюджету в 4 миллиона 976,2 тысячи рублей, дальше бумажной работы дело не пошло.

Выдавать земельные участки для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в Благовещенске начали в 2013 году. Землю предоставляли в городских районах Белогорье, Плодопитомник, 5-я стройка. Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2013 года управление капитального строительства городской администрации начало разработку проекта инженерных сетей и дорог в районе 5-й стройки.