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Район Благовещенска для многодетных семей остается без дорог

Район Благовещенска для многодетных семей остается без дорог

Участки для многодетных семей, которые администрация Благовещенска выделяла с 2013 года на 4 километре Новотроицкого шоссе, около семи лет остаются без дорог. Обустройство дорожной сети на городской окраине не планируется и в 2020 году.

В редакцию Амур.инфо обратился Артём Гарнага, проживающий на улице Сотника Травина. Как пояснил благовещенец, земли размежевали, участки разделили, а дороги сделать забыли.

«Дело в том, что эта дорога когда-то была старым проездом на исправительную колонию № 8, а сейчас стала заброшенной и очень разбитой, – рассказал о дорожных трудностях житель района для многодетных семей. – В весенний период, когда снег начинает таять, ездить невозможно. Машины постоянно застревают в грязевых лужах, на всю ширину "дороги". Пешком с детьми вообще не пройти. Аналогичная ситуация и в дождливую погоду».

По словам Артема, в прошлом году к соседям даже скорая помощь проехать не смогла.

Жители района неоднократно направляли жалобы и обращения в городскую администрацию.

«Все тщетно, ответы мэрия формулирует размыто и никакой конкретики, – комментирует Артём результаты переписки с чиновниками. – Хотя люди обращаются в администрацию с 2013 года, до сих пор меры не приняты».

Другой обладатель участка для многодетных – Виталий – получил землю в 2015 году и начал строительство дома. При получении земли многодетному отцу обещали, что через 2 года на участке появится электричество, а через 4 года – водопровод. Пока провели только электроэнергию. Говорит, раньше у него было много соседей, а теперь участки продают или попросту бросают.

В администрации Благовещенска на запрос Амур.инфо ответили, что в 2020 году строительство дороги на участке для многодетных семей не планируется.

«В 2017 году была разработана проектная документация на строительство дорог в Северном планировочном районе на 4 километре Новотроицкого шоссе с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Также проектной документацией предусмотрено строительство наружного водопровода с устройством скважин хозяйственно-питьевого назначения, водоразборных колонок и пожарных гидрантов, наружного освещения дорог. В период с 2016 года по 2019 год на земельном участке, предоставленном для строительства объекта, АО "ДРСК" проложена линия ВЛ-0,4 кВ, выполнено устройство велосипедной дорожки вдоль оси автомобильной дороги по улице Александра Кириллова. В настоящее время необходимо выполнить корректировку ранее разработанной проектной документации и подготовку проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта», – говорится в ответе мэрии.

При этом в ответе администрации города обладателю земельного участка от 23 августа 2016 года (есть в распоряжении редакции), указывается, что объект «Строительство дорог в Северном планировочном районе 4 км Новотроицкого шоссе с обеспечением инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям» включен в проект бюджета на 2017 год и плановые периоды на 2018-2019 годы.

Редакция Амур.инфо обратилась в администрацию города с просьбой разъяснить почему объект, строительство которого было включено в проект бюджета, так и не появился.

В своем ответе представители мэрии уточнили, что выделенные в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы» денежные средства были израсходованы на изготовление проектной документации.

«Учитывая дефицит бюджета города Благовещенска и высокую стоимость строительства объекта (379,7 миллиона рублей в ценах 1 квартала 2017 года) бюджетные ассигнования на строительство – монтажные работы не были предусмотрены в бюджете города Благовещенска на 2017 и плановый период 2018 – 2019 годов и до настоящего времени», – говорится в ответе администрации.

Таким образом, несмотря на разработанную проектную документацию, которая обошлась городскому бюджету в 4 миллиона 976,2 тысячи рублей, дальше бумажной работы дело не пошло.

Выдавать земельные участки для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в Благовещенске начали в 2013 году. Землю предоставляли в городских районах Белогорье, Плодопитомник, 5-я стройка. Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2013 года управление капитального строительства городской администрации начало разработку проекта инженерных сетей и дорог в районе 5-й стройки.

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#городская власть #дороги #мэрия #строительство

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Комментарии
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  • I77

    I77
    1 час назад

    Мы получили земельный участок в районе 5 стройки в 2012 году, также бились с Администрацией 8 лет и с Губернатором встречались, плюнули, сами своими силами с соседями подсыпали, накатали и ездили, пока не продали дом, Администрация каждый год завтраками кормила, до сих пор там дорогу так и не построили....

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Вот кого точно надо присоединить к Чигирям!

    Всё равно у них дорог нет, магазинов нет, больниц нет, детских садиков и школ тоже нет!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Жители района неоднократно направляли жалобы и обращения в городскую администрацию".

    Еще перед прошлыми выборами говорила: сайт Центральной избирательной комиссии. Каждый гражданин, имеющий право избирательного голоса оставляет заявление: и хотел бы принять участие в голосовании, да лишен такой возможности - нет дороги, отрезан от цивилизации. Предоставьте мне условия для реализации моего конституционного права.

  • uslon

    uslon
    43 минуты назад

    Эх, поднять бы сейчас Травина и Кириллова, посмотрели бы, что в их честь назвали.

    Нынедействующим их коллегам, наверное, неловко было бы.

  • демиург13

    демиург13
    21 минута назад

    дороги как не было, так и не будет, но зато вклинили про злополучную велодорожку трату средств на которую наверное народ только недавно обсуждать перестал блин... деятели

  • ЕКВ

    ЕКВ
    12 минут назад

    Ой как хорошо в городе жить. Это будущее Чигирей после присоединения...

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    ЕКВ

    Ой как хорошо в городе жить. Это будущее Чигирей после присоединения...



    Возрадуйтесь, будущие горожане! )))



    Хотя, у вас ещё есть время самостоятельно построить дороги в деревне, не дожидаясь, когда это начнёт делать город.



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