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В рамках всероссийской донорской недели в Приамурье сдали 36 литров крови

В рамках всероссийской донорской недели в Приамурье сдали 36 литров крови

«Молодежка ОНФ» и волонтеры #МыВместе организовали в Приамурье сдачу крови жителями Благовещенска в рамках донорской недели. С 8 по 15 июня почти 90 добровольцев сдали 36 литров крови.

Донорская неделя проходила в рамках всероссийского марафона #ОставайсяДонором, организованном «Молодежкой ОНФ» совместно со Службой крови ФМБА России. В течение недели около 90 добровольцев посетили Амурскую областную станцию переливания крови и стали донорами.

Всероссийская донорская неделя проводилась в регионах страны с 8 по 15 июня и была приурочена ко Дню России и Дню донора. Первый этап марафона #ОставайсяДонором прошел в апреле текущего года. Тогда в Амурской области кровь сдали более 20 добровольцев.

«В преддверии второго этапа акции мы провели серьезную информационную компанию, в том числе через портал госуслуг, что позволило в разы увеличить число доноров. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции были предприняты все необходимые меры безопасности. Во избежание столпотворения в медучреждении составили ежедневный график сдачи крови добровольцами, строго следили за соблюдением ими социальной дистанции», – рассказал координатор «Молодежки ОНФ» в Амурской области Александр Екжанов.

Организаторы акции отметили высокую активность в ней, в первую очередь, представителей спортивных организаций. По словам участников «Молодежки ОНФ», марафон #ОставайсяДонором поддержало много молодых людей, которые сдавали кровь впервые. Также к гуманной миссии охотно присоединились доноры со стажем и редкой группой крови. Каждому добровольцу вручили значок «Оставайся донором» с обозначением группы крови и резус-фактора человека. Одним из участников акции был губернатор Приамурья Василий Орлов.

За время Всероссийской донорской недели ее участники в Амурской области сдали около 36 литров крови, которая станет вкладом в дело сохранения здоровья других людей. Доноры также считают, что их участие в акции послужит примером для других жителей региона и рассчитывают на еще более активную поддержку населением подобных благотворительных мероприятий.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    ( Шутка) Аааа вот гады! Раз в год на акцию сдали кровь и получили подарки. Наверное хорошо что раз в год , на день донора ради пиара сдают кровь. Сам сдаю с 96 года, в основном безвозмездно, плазму. Есть и удостоверение донора Амурской области и РФ. Жаль что нет каких то степеней, нет смысла дальнейшего роста. По сравнению с Москвой

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