Мэр Тынды и речной патруль искали детей без родителей на берегу реки

Фото: администрация Тынды

С 14 июня в Приамурье начал действовать запрет на посещение водоемов детьми без родителей. В Тынде в рамках проведения плановых мероприятий по предотвращению происшествий на водных объектах мэр Марина Михайлова и инспектор ГИМС Александр Голод провели прибрежный рейд по реке Тынде.

В ходе рейда были обнаружены две компании подростков, которые находились на реке без сопровождения взрослых. Они были направлены домой. В следующий раз родителей детей, которые будут находиться на водных объектах одни, привлекут к административной ответственности, сообщают власти Тынды.

Запрет касается детей в возрасте до 14 лет. На берегах рек и озёр, которых нет в перечне мест массового отдыха, они смогут находиться только в сопровождении родителей (лиц, их заменяющих) либо лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, напоминает пресс-служба администрации Тынды.