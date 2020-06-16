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Мэр Тынды и речной патруль искали детей без родителей на берегу реки

Мэр Тынды и речной патруль искали детей без родителей на берегу реки
Фото: администрация Тынды

С 14 июня в Приамурье начал действовать запрет на посещение водоемов детьми без родителей. В Тынде в рамках проведения плановых мероприятий по предотвращению происшествий на водных объектах мэр Марина Михайлова и инспектор ГИМС Александр Голод провели прибрежный рейд по реке Тынде.

В ходе рейда были обнаружены две компании подростков, которые находились на реке без сопровождения взрослых. Они были направлены домой. В следующий раз родителей детей, которые будут находиться на водных объектах одни, привлекут к административной ответственности, сообщают власти Тынды.

Запрет касается детей в возрасте до 14 лет. На берегах рек и озёр, которых нет в перечне мест массового отдыха, они смогут находиться только в сопровождении родителей (лиц, их заменяющих) либо лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, напоминает пресс-служба администрации Тынды.

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#дети #закон #отдых #Тында

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Комментарии
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  • Эйяфьядлайёкюдль

    Эйяфьядлайёкюдль
    1 час назад

    совсем не функция мэра

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    13 минут назад

    Молодец мэр Тынды!Взяла и сделала. Не дала указание, не пригрозила подчинённым, не издала указ и приказ, а взяла и навела порядок. Может быть в этот день была спасена чья то маленькая жизнь.

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