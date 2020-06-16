В Благовещенске кафе продолжают принимать посетителей вопреки запрету

В Благовещенске массово проверяют кафе, магазины и торговые центры на предмет нарушений действующих ограничений. В июне городское управление по развитию потребительского рынка и услуг совместно с полицией и Роспотребнадзором проверили около 80 объектов торговли, общественного питания и услуг. В ряде случаев выявили нарушения.

Согласно распоряжению губернатора Амурской области, в Благовещенске разрешена работа организаций общепита только «на вынос» – без посещения гражданами помещений организаций. Предприятия торговли и общепита должны работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций Роспотребназдора. Работа фитнес-центров и тренажерных залов полностью приостановлена.

В результате совместных рейдов было выявлено 14 нарушений в работе организаций. Так, во время рейда 10 июня установили, что в зале одной из пиццерий обслуживались посетители, был составлен протокол об административном правонарушении. 13 июня в обеденных залах двух кафе обслуживались посетители. Специалисты составили 2 протокола об административных правонарушениях по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Также в числе нарушений, которые были выявлены в ходе рейдов, – отсутствие масок. В частности, 10 июня посетитель торгового центра находился в торговом зале без маски. 12 июня в другом ТЦ без масок находились предприниматель и охранник. В отношении нарушителей составили протоколы.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, рейды в городе будут продолжены.

В целях профилактики подобных нарушений городское управление по развитию потребительского рынка и услуг направило письма в адрес организаций сферы торговли и общественного питания. Руководителей просят проводить дополнительные инструктажи с работниками предприятий о необходимости соблюдать установленные в регионе ограничения в период пандемии коронавирусной инфекции.

О фактах нарушений санитарно-эпидемиологических требований благовещенцы могут сообщать в директ инстаграм-аккаунта администрации @blagoveshchensk.rf или старшему оперативному дежурному ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 8 (4162) 99-91-12.