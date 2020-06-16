В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

Фото: архив Амур.инфо

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19. Соответствующий законопроект он направил на отзыв в Минтруд.

«Предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», – говорится в документе.

Как отметил Кутепов, предлагаемые изменения в Трудовой кодекс будут действовать только в 2021 году.

Законодатель отмечает, что в связи с указом президента РФ с 30 марта по 3 апреля 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Этот режим был продлен до 30 апреля. Нерабочими были объявлены и дни с 6 по 8 мая 2020 года.

Одновременно с этим с 30 марта многие сотрудники переведены на неполный рабочий день, а также на другие режимы, предполагающие свободный график работы. При этом в объявленные президентом нерабочие дни «работодатели обязаны были сохранить и выплачивать заработную плату сотрудникам, в том числе и при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении», отметил Кутепов.

В то же время режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, и работодатель обязан предоставить очередной отпуск работнику, несмотря на то что до июня 2020 года (2 месяца) рабочий режим был существенно ограничен, говорится в проекте.

Согласно производственному календарю на 2020 год, рабочих дней в году должно быть 247, а выходных – 118 (с учетом суббот, воскресений и праздничных дней). Фактически с учетом развития коронавирусной инфекции, а также с учетом дня голосования по поправкам в конституцию и выходного дня, в который будет проведен военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, выходных дней будет 120, а дополнительно не рабочих дней 27, уточняет парламентарий.

«Таким образом, уже за первые 6 месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих, и количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20 %», – цитирует законопроект РИА Новости.

Необходимо отметить, что ряд предприятий и организаций не вышли на работу и после майских праздников, так как снятие ограничений в разных регионах проходит по-разному, но в любом случае поэтапно, добавил Кутепов.