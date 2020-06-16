Неуклонно растет количество амурчан, желающих стать банкротами

Статистические данные работы Арбитражного суда Амурской области за 2017-2019 года показывают стабильное увеличение количества поступающих заявлений о банкротстве граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Показатель вырос со 122 заявлений в 2017 году до 401 заявления в 2019 году.

Продолжился этот рост и в 2020 году – так, за истекший период уже подано 270 заявлений о признании граждан банкротами. В аналогичном периоде 2019 года данный показатель составлял 116 заявлений, то есть произошло увеличение более чем в 1,3 раза.

Внимание граждан к процедуре банкротства связано не только с ухудшающимся финансовым положением, но и с появлением достаточного объема информации о возможностях банкротства, все большей известностью данной процедуры среди населения.

Так, за истекший период 2020 года количество заявлений о банкротстве, поданных самими гражданами, составило 220 (81 % от общего количества заявлений). В 2019 году в отношении граждан 74,2 % заявлений были поданы самими должниками (285 заявлений), 23,4 % (90 заявлений) – кредиторами, 2,3 % (9 заявлений) – уполномоченным органом, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Амурской области.

Что касается размера денежных требований к гражданам, то отмечается произошедшее за последние три года увеличение количества заявлений с размером денежных требований, не превышающим 500 тысяч рублей (в 2017 году – 0 заявлений, в 2018 году – 8 заявлений, в 2019 году – 39 заявлений, за истекший период 2020 года – 26 заявлений), и количества заявлений с размером требований от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей (в 2017 году – 73 заявления, в 2018 году – 100 заявлений, в 2019 году – 307 заявлений, за истекший период 2020 года – 219 заявлений).