Губернатор попросил правоохранителей провести проверку использования средств, выделенных на ликвидацию ЧС-2019

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На очередном заседании правительства Амурской области, которое провел губернатор региона Василий Орлов, был рассмотрен вопрос о принимаемых в Приамурье мерах по ликвидации последствий паводковой ЧС 2019 года. Орлов призвал правоохранителей проверить эффективность данной работы.

«В плане ликвидации последствий ЧС уже проведена большая работа, в ней задействованы много участников. Впереди еще немало дел – в частности, по ремонту дорог. Мы держим этот вопрос на особом контроле. Отдельного внимания, конечно, требует приобретение нового и ремонт имеющегося жилья для наших граждан. Государство выделило нам очень большие ресурсы, поэтому необходимо наладить контроль использования средств. Я прошу правоохранительные органы провести комплексную проверку эффективности деятельности по ликвидации последствий ЧС 2019 года», – сказал губернатор.

Как рассказала министр социальной защиты населения Приамурья Наталья Киселева, в результате чрезвычайной ситуации 2019 года повреждено 948 жилых помещений, из которых 327 признаны утраченными и подлежащими сносу и 621 – требует проведения капитального ремонта.

Прием документов осуществлялся до 1 июня 2020 года. На сегодня принято 706 положительных решений о выплатах. По состоянию на 15 июня перечислены средства на специальные счета гражданам по 683 жилым помещениям, в том числе: 253 – приобретение жилья (97 % от принятых положительных решений); 430 – капитальный ремонт (96,6 % от принятых положительных решений).

Из 683 семей, которым перечислены средства на спецсчета, 152 уже купили жилье (60 % от получивших средства на спецсчет). В 212 домах завершен ремонт (49,5 % от получивших средства на спецсчет).

«Мы ставим задачу завершить капремонт до наступления отопительного периода. В работе остается 218 жилых помещений. Также нужно купить 101 жилое помещение», – отметила Наталья Киселева.

Что касается сферы сельского хозяйства, то в результате чрезвычайной ситуации 2019 года пострадало 296 сельскохозяйственных предприятий в 16 муниципальных районах области. Общая площадь гибели сельскохозяйственных культур составила 255 тысяч гектаров. Ущерб составил более 3 миллиардов рублей. Выплачена компенсация на 2,8 миллиарда рублей. Также из резервного фонда Российской Федерации выделены средства на возмещение задолженности пострадавшим хозяйствам по договорам льготного лизинга в сумме 668,8 миллиона рублей и возмещение процентов по кредитам (займам) сельскохозяйственным производителям в сумме 155,6 миллиона рублей.

Кроме того, гражданам, утратившим урожай, выплатили по 10 тысяч рублей, на это были направлены областные средства – порядка 66 миллионов рублей. Также жителям, утратившим урожай, его компенсировали в натуральном виде. Продолжается работа по предоставлению скота и птицы в пострадавшие хозяйства Мазановского и Селемджинского районов.

В результате ЧС серьезный урон был нанесен и дорожной сети Приамурья. Пострадало 446 километров автомобильных дорог, ущерб составил более 2,2 миллиарда рублей. На восстановление уже было направлено 171,9 миллиона рублей из федерального бюджета и 454,4 миллиона рублей из областного бюджета.

Согласно распоряжению правительства РФ, Амурской области в 2020 году будет предоставлено 912,5 миллиона рублей на ремонт дорог. На автомобильных дорогах регионального значения общая протяженность ремонта составит 148,1 километра, стоимость – 630,0 миллиона рублей. В план ремонта вошли 6 районов (Мазановский, Свободненский, Октябрьский, Ромненский, Константиновский, Михайловский). На автомобильных дорогах местного значения протяженность ремонта составит 33,1 километра, стоимость – 282,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.