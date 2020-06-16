Глава села: Чигири можно сделать центром Благовещенского района, а городу отдать участок на Тепличном

Глава чигиринского сельсовета Любовь Андреева в программе «Простые вопросы» рассказала, что в селе и в Благовещенском районе не прекращается обсуждение животрепещущей темы – возможного присоединения Чигирей к Благовещенску. Как вариант развития событий, власти не исключают возможность «отдать» городу часть села в районе Тепличного комбината, а само село Чигири сделать центром Благовещенского района.

«Были мысли сделать село Чигири центром Благовещенского района, это было бы здорово, логично и для всех хорошо, мы бы развивались быстрее, – рассказывает Любовь Витальевна. – Также у нас был вариант отдать городу Тепличный. Может быть это логично было бы…Этот вопрос должен обсуждаться на всех уровнях власти».

Также Любовь Андреева напомнила, какие социальные программы сейчас действуют в селе, какие льготы имеют местные жители, и чего они лишатся, если события будут развиваться в сторону присоединения села к областному центру.

«У нас есть льготные категории граждан – работники культуры, здравоохранения, образования – они пользуются льготами по теплу, свету и газоснабжению, они потеряют эти льготы. Во-вторых, существуют программы “Земский учитель”, “Земский доктор”, когда молодые педагоги и врачи получают по миллиону рублей. У нас электроэнергия дешевле, автостраховка, выше пенсия у военных пенсионеров, наши сельские пенсионеры освобождены от имущественного и земельного налога. Поэтому люди, живущие в сельской местности, получают эту поддержку и боятся за эти льготы», – говорит Любовь Андреева.