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Глава села: Чигири можно сделать центром Благовещенского района, а городу отдать участок на Тепличном

Глава села: Чигири можно сделать центром Благовещенского района, а городу отдать участок на Тепличном

Глава чигиринского сельсовета Любовь Андреева в программе «Простые вопросы» рассказала, что в селе и в Благовещенском районе не прекращается обсуждение животрепещущей темы – возможного присоединения Чигирей к Благовещенску. Как вариант развития событий, власти не исключают возможность «отдать» городу часть села в районе Тепличного комбината, а само село Чигири сделать центром Благовещенского района.

«Были мысли сделать село Чигири центром Благовещенского района, это было бы здорово, логично и для всех хорошо, мы бы развивались быстрее, – рассказывает Любовь Витальевна. – Также у нас был вариант отдать городу Тепличный. Может быть это логично было бы…Этот вопрос должен обсуждаться на всех уровнях власти».

Также Любовь Андреева напомнила, какие социальные программы сейчас действуют в селе, какие льготы имеют местные жители, и чего они лишатся, если события будут развиваться в сторону присоединения села к областному центру.

«У нас есть льготные категории граждан – работники культуры, здравоохранения, образования – они пользуются льготами по теплу, свету и газоснабжению, они потеряют эти льготы. Во-вторых, существуют программы “Земский учитель”, “Земский доктор”, когда молодые педагоги и врачи получают по миллиону рублей. У нас электроэнергия дешевле, автостраховка, выше пенсия у военных пенсионеров, наши сельские пенсионеры освобождены от имущественного и земельного налога. Поэтому люди, живущие в сельской местности, получают эту поддержку и боятся за эти льготы», – говорит Любовь Андреева.

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#областная власть #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    46 минут назад

    Надо же, какая прикольная Любачка.

    Пряма царица местного розлива - "Зобирайте Кемску волость".

    А может Любочку со всей шарагой выселить в город. а тепличку в составе чигирёв оставить?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    38 минут назад

    Как ловко девочка придумала бюджет Благовещенского района на Чигири потратить.

  • Ворокин

    Ворокин
    26 минут назад

    Земский врач и доктор, отличные программы. Способ получить жилье в элитном поселке. Пусть лучше в область едут, там совсем медицины нет.

    Военные пенсионеры получают больше пенсию? А сколько в/ч в Чигирях? Откуда они там появились?

  • тт

    тт
    6 минут назад

    Давайте Благовещенск присоединим к Чигирям, и будет село Благовещенск))), льготы и тп тд

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