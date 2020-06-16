Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:44 0

В Зее дерево упало на детскую площадку

В Зее дерево упало на детскую площадку
Фото: instagram.com/zvportal

В Зее на детскую площадку, расположенную возле дома № 43 микрорайона Светлый, упало дерево. При этом никто не пострадал. От окончательного падения дерево задержала металлическая конструкция качелей.

Уже утром 16 июня на место падения прибыли специалисты ООО «ГКС». Они распилили ствол и вывезли за пределы придомовой территории.

Как пишет в Инстаграме «Зейский вестник», состояние многих возрастных зеленых насаждений города оставляет желать лучшего. Так, вызывает опасение тополь, чей ствол навис над пешеходной дорожкой в районе военкомата.

«Очевидно, что в городе давно назрела необходимость проведения квалифицированной (с участием лесопатолога) выбраковки деревьев и их планомерной замене», – отмечает издание.

Просмотров всего: 203

#дети #Зея #происшествия

распечатать


Происшествия

В парке Дружбы Благовещенска дети искупались вопреки запрету (фото)
Общество 1

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличили в два раза

Происшествия

В серьезном ДТП в Амурской области пострадали люди (видео)
Спорт 2

В Амурской области детей с нарушением слуха бесплатно научат играть в теннис и бадминтон
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь