В Зее дерево упало на детскую площадку

Фото: instagram.com/zvportal

В Зее на детскую площадку, расположенную возле дома № 43 микрорайона Светлый, упало дерево. При этом никто не пострадал. От окончательного падения дерево задержала металлическая конструкция качелей.

Уже утром 16 июня на место падения прибыли специалисты ООО «ГКС». Они распилили ствол и вывезли за пределы придомовой территории.

Как пишет в Инстаграме «Зейский вестник», состояние многих возрастных зеленых насаждений города оставляет желать лучшего. Так, вызывает опасение тополь, чей ствол навис над пешеходной дорожкой в районе военкомата.

«Очевидно, что в городе давно назрела необходимость проведения квалифицированной (с участием лесопатолога) выбраковки деревьев и их планомерной замене», – отмечает издание.