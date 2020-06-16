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Потому что пятница: Станислав Мелюков рассказал, когда включат фонтан на центральной площади Белогорска

Потому что пятница: Станислав Мелюков рассказал, когда включат фонтан на центральной площади Белогорска

В Белогорске на площади 30-летия Победы завершен монтаж нового фонтана. Сейчас начались пуско-наладочные работы. Об этом глава Белогорска Станислав Мелюков рассказал в своем инстаграм-аккаунте и назвал дату, когда фонтан начнет работать.

«Торжественно открывать не будем, просто включим 19 июня с утра. Почему 19-го? Потому что пятница, – написал он у себя в профиле. – Надо настроить форсунки, напор, режимы подсветки, сменить воду. Лавки, урны установим чуть позже».

Вечером 15 июня специалисты проверили работоспособность подсветки двухъярусного фонтана, который струями создает купол. Он оснащен цветомузыкой. Режимов работы – более сотни.

Диаметр основной внутренней чаши фонтана составляет 12 метров, в центре нее установлена 3-метровая скульптура из пяти частей: двух чаш и колонны. Объём одновременно циркулирующей воды в фонтане составляет почти 60 кубометров.

Новый гранитный фонтан украсил площадь 30-летия Победы к 160-летию Белогорска. Конструкция предусматривает автоматическое управление режимом работы со световым кодировщиком и контроллером с таймером, что позволяет настраивать интервалы подсветки на автоматическое включение и выключение по дням и по времени. Диапазон регулирования времени возможен от 1 минуты до 168 часов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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