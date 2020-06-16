В парке Дружбы Благовещенска дети искупались вопреки запрету (фото)

16 июня в соцсетях появились фотографии того, как дети купаются в водоеме в парке Дружбы Благовещенска. Снимки также прислали в редакцию ИА «Амур.инфо». Таким образом ребята нарушили запрет на купание в данном парке.

Как прокомментировала агентству директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова, она узнала о купающихся в парке из социальных сетей. Эта информация была сразу же направлена охране.

После прошлого инцидента с купающимися людьми поставлен вопрос о том, чтобы следить за данными ситуациями более внимательно.

«Конечно, уследить очень трудно. Каждый год у нас проблема с детьми, что многие купаются. Охранников всего лишь два человека, и обойти весь парк и уследить за купающимися очень сложно», – отмечает Надежда Ивановна.

Слежение осложняет то обстоятельство, что в парке Дружбы пока нет видеонаблюдения.

Надежда Багрова также приветствовала помощь в вопросе наблюдения за тем, чтобы отдыхающие не нарушали правила, со стороны полицейских.