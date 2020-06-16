Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличили в два раза

С 1 июня текущего года размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет увеличен до 6 752 рублей в месяц. Ранее на первого ребенка полагалось 3 375 рублей в месяц.

Пособие предоставляется органами социальной защиты населения области неработающим матерям, отцам или опекунам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; матерям, отцам и опекунам — студентам-очникам; другим неработающим родственникам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, если мать и отец ребенка умерли, лишены родительских прав и так далее.Пособие будет выплачиваться на каждого ребенка, вне зависимости от очерёдности рождения. Пособие выплачивается с учетом районного коэффициента, сообщает пресс-служба минсоцзащиты области.

Поскольку новая норма установлена с 1 июня, амурским управлением соцзащиты населения будут произведены перерасчеты пособия в июле текущего года.

Между тем, в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования пояснил, что по их линии выплаты уже получили 7 амурчан.

Увеличение пособия касается граждан, как застрахованных в сфере обязательного социального страхования (работающих по трудовому договору), так и неработающих или граждан, уволенных в период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

До принятия закона этим категориям граждан пособие выплачивалось в размере 4 852 рубля на первого ребенка и 6751,54 рубля на последующих детей.

Для работающих граждан ежемесячное пособие по уходу за ребенком рассчитывается исходя из 40 % среднего заработка. Однако пособие не может быть назначено ниже минимального размера пособия, предусмотренного законодательством.

Кроме того, в тех районах и местностях Амурской области, в которых применяются районные коэффициенты к заработной плате, размер пособия подлежит увеличению. Так, на территории Приамурья установлены следующие районные коэффициенты: 1,2; 1,3; 1,4.

Таким образом, с 1 июня 2020 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан области за полный календарный месяц за каждого ребенка составляет 8 102,4 рубля, 8 777,6 рубля, 9 452,8 рубля.

«Если работающая мама получала пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в сумме меньше 6 572 рублей, то с 1 июня ей автоматически назначается пособие в новом размере – 6 572 рубля. Дополнительных документов и заявлений подавать не нужно», – поясняют в региональном отделении ФСС.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком для лиц, работающих по трудовому договору, не изменился. В 2020 году он равен 27 984,66 рубля.

По последним данным, в Амурском региональном отделении Фонда социального страхования РФ зарегистрировано 7 267 тысяч получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, из них увеличенное пособие получат около 900 человек.

Узнать состояние расчетов по пособиям и заказать справку о выплатах можно через личный кабинет на сайте, предварительно зарегистрировавшись на портале www.gosuslugi.ru.

По вопросам назначения и выплаты пособий можно проконсультироваться со специалистами регионального отделения ФСС РФ по телефонам: 8 (4162) 99-31-81, 99-31-60, 99-06-40.