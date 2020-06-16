По факту нарушений коронавирусных ограничений в Приамурье составлено почти 400 протоколов

Полицейские и главы муниципалитетов отчитались о контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в Амурской области. С 1 марта по 15 июня было составлено 375 протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

19 протоколов составлено за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

За злоупотребление свободной массовой информации было оформлено 4 протокола, один протокол был составлен за неповиновение законному распоряжению должностного лица. 383 материала уже направлены в суд для рассмотрения, сообщает правительство Амурской области.

«Особое внимание в ходе проверок уделялось предприятиям общественного питания, организациям, оказывающим бытовые услуги населению, гостиницам, нестационарным торговым объектам, – рассказала заместитель главы администрации Белогорска Галина Бурмистрова. – На прошедшей неделе было составлено 17 административных протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. По трем протоколам наложены штрафы от 10 тысяч до 35 тысяч рублей, остальным вынесено предупреждение. В ближайшее время планируется проведение рейда по гостиницам на соблюдение санитарных норм. Для усиления охраны правопорядка в 1,5 раза увеличена численность нарядов полиции. Сформированы группы для проведения проверок».

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции были зафиксированы и в городе Зея. По данным администрации города, на 15 июня проверено 83 объекта, составлено 83 акта. За прошедшую неделю были выявлены нарушения в 5 организациях.

Помимо этого, силами УМВД с 30 апреля в круглосуточном режиме ведется дежурство на 4 КПП и одном посту ДПС ГИБДД, развернутых на территории Свободного. За время работы постов выявлено 240 административных правонарушений по линии безопасности дорожного движения. Отделами внутренних дел и сотрудниками Управления Росгвардии взяты под охрану 4 инфекционных изолятора в городах Благовещенске, Белогорске, Свободном, Тынде.

«Сейчас мы находимся в сложной фазе, расслабляться нельзя. Руководителям на местах необходимо взять на личный контроль соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и профилактических мероприятий. Доклады об этом из районов будем слушать на каждом заседании штаба», – подытожил губернатор области Василий Орлов.