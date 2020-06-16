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В Чигирях не будут 1 июля проводить опрос по объединению с Благовещенском

В Чигирях не будут 1 июля проводить опрос по объединению с Благовещенском

В селе Чигири решили не совмещать голосование по поводу внесения поправок в Конституцию и опрос по объединению с Благовещенском. В сельской администрации посчитали, что эти два события нельзя смешивать.

«Мы не будем смешивать голосование по Конституции с опросом. Пусть федеральное голосование пройдет, как положено. А опрос мы проведем отдельно среди населения после 1 июля. Мы сейчас заняты подготовкой к голосованию», – пояснила глава Чигиринского сельсовета Любовь Андреева.

По словам главы, способ проведения опроса также еще не определен.

«Надо утвердить опросный лист, комиссию, определить пункты. Может быть, это будет подворный обход или опросные листы разнесем по почтовым ящикам. Еще не решили», –отметила Любовь Витальевна.

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#политика

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