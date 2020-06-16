Амурский минздрав разъяснил, кому из медиков положены «коронавирусные» выплаты

Минздрав Амурской области дал разъяснения относительно выплат медработникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. В ведомстве рассказали о механизме осуществления выплат стимулирующего характера.

Они положены медицинским и иным работникам за особые условия труда в соответствии с двумя постановлениями правительства РФ – № 415 и № 484.

«Выплаты по постановлению № 415 осуществляются медицинским работникам, оказывающим медпомощь лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19, внесенным в информационный ресурс в соответствии с Временными правилами учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 года № 373», – уточнила заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

Эти выплаты получают медицинские работники, контактирующие в результате осуществления профессиональной деятельности с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, и работа которых связана с заражённым биоматериалом, в том числе: врачи-рентгенологи, врачи-патологоанатомы, врачи-эпидемиологи, помощники врачей-эпидемиологов, медицинские работники клинико-диагностических лабораторий, средний медицинский персонал, работающий с указанными выше врачами-специалистами.

«Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ (постановление № 484) полагаются медработникам стационарных подразделений, оказывающим медпомощь больным COVID-19, а также медицинским работникам специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям, в том числе транспортных организаций, работающих в указанных бригадах для оказания (участия в оказании) медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», – пояснила Наталья Газданова.

В рамках постановления № 415 выплаты устанавливаются на каждый месяц с даты формирования отделения (бригады скорой медицинской помощи), и осуществляются за фактически отработанное время по графику. То есть за все время работы, за исключением периодов отсутствия медицинского работника на рабочем месте в связи с болезнью, нахождением в отпуске, в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В соответствии с поручением президента Владимира Путина установлены стимулирующие выплаты работникам здравоохранения, деятельность которых связана с оказанием медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Определены размеры указанных выплат в стационарах, осуществляющих лечение больных с коронавирусной инфекцией, и в организациях, подразделениях, оказывающих скорую медпомощь больным с коронавирусной инфекцией, которые установлены пунктом 11 правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов, утвержденных постановлением правительства РФ № 484.

«Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в соответствии с постановлением № 484 в размерах, установленных в пункте 11 правил, являются единовременными. Выплачиваются в полном размере независимо от количества отработанных смен и/или часов, за «риск» работы с больными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В частности, это касается медицинских и иных работников, работающих неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором. Стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в полном размере выплачиваются также, если спецподразделение или специализированная бригада скорой медицинской помощи сформировалось, например, в середине месяца или работник часть месяца находился в отпуске. Кстати, учитывая особые условия и необходимость повышения эффективности борьбы с новой коронавирусной инфекцией, работодателям по согласованию с работниками необходимо скорректировать график отпусков», – говорит замминистра.

В соответствии с постановлением № 415 стимулирующие выплаты за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку осуществляются медработникам специализированных бригад СМП, работающих в указанных бригадах, направляемых на вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией, отбору биологического материала для лабораторных исследований на наличие COVID-19 – независимо от количества пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Стимулирующая выплата в соответствии с постановлением № 484 полагается медицинским работникам спецбригад скорой медицинской помощи, водителям, в том числе транспортных организаций, работающих в указанных бригадах скорой медицинской помощи, сформированных в соответствии с Временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Медицинские работники поликлиники, оказывающие медицинскую помощь пациенту с диагнозом COVID-19, имеют право на получение стимулирующих выплат из федерального бюджета по постановлению № 415.

Федеральные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам не облагаются налогом на доходы физических лиц, сообщает амурское правительство.

«Кроме того, Минздрав РФ разъяснил, что выплаты стимулирующего характера прочему персоналу медицинских организаций могут быть установлены региональными властями. И в Амурской области, напомню, такие выплаты установлены постановлением правительства Амурской области от 08.05.2020 № 294 – отдельным медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, участвующим в проведении лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции, а также участвующим в противоэпидемических мероприятиях по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции за счет средств областного бюджета», – подчеркнула Наталья Газданова.