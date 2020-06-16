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Little Big обвинили в плагиате (видео)

Little Big обвинили в плагиате (видео)
Фото: instagram.com/littlebigband/?hl=ru

Группа Little Big завоевала сердца не только россиян, но и всего мира. Сейчас музыканты на пике популярности – каждая песня становится хитом, а клипы собирают рекордные просмотры.

Однако звезд неоднократно обвиняли во вторичности творчества. И вот появилось очевидное тому доказательство: в Сети распространили ролик, в котором сразу несколько хитов коллектива сравниваются с треками The Black Eyed Peas. Как оказалось, песни Uno и Go Bananas удивительно похожи на My Humps. А вот хит I'm OK звучит практически так же, как и Scream & Shout.

Пользователи Сети разделились во мнениях: многие пришли к выводу, что Little Big действительно заимствовали мелодии у западных коллег. Но нашлись и те, кто встал на защиту группы.

«Никого не смущает, что у нас всего семь нот? Избежать заимствований почти невозможно»; «Даже если они что-то где-то своровали, это не делает их музыку хуже»; «Пусть автор ролика сначала что-то сам сделает и придумает, а уже потом гонит на хорошую группу», – заявляли поклонники коллектива.

Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении». Группа подготовила для конкурса песню Uno, которая быстро стала хитом и набрала больше всех просмторов под видео на официальном канале YouTube песенного конкурса. Однако из-за пандемии мероприятие пришлось отменить. Пока неизвестно, поедет ли коллектив на конкурс в 2021 году. Если они снова будут участвовать, им придется представить уже новый хит, пишет StarHit.

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#шоу-бизнес

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