Новые дорожки, освещение и фотозона: в Шимановске обновляют парк отдыха (фото)

В Шимановске идет реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Рабочие уже приступили к обновлению центрального парка. В нем появятся несколько зон отдыха для горожан.

«Вся реконструкция парка отдыха должна быть завершена 30 октября текущего года. Подрядчик уже начал демонтаж старых конструкций и частичное выкорчевывание старых тополей. Дальше пройдет планировка территории парка, который будет разделен на две зоны. Это зона отдыха и танцевальная зона. От этих зон пойдет обустройство пешеходных дорожек. Завершающим этапом станет монтаж освещения, установка скамеек и непосредственно сцены в танцевальной зоне», – рассказала Нина Красовская, архитектор комитета жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и градостроительства мэрии.

В Шимановске в ходе нацпроекта облагородят центральную аллею, сделают пешеходные дорожки организуют фотозону. Также в парке сделают освещение и установят лавочки с теневой защитой. На все работы потратят 9,5 миллиона рублей.

В прошлом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Шимановске появился «Сказочный городок» – игровая площадка для детей. На него потратили более 10 миллионов рублей. В прошлом году в ходе нацпроекта «Жилье и городская среда» в области благоустроили 42 двора и облагородили 13 парков и скверов.

В прошлом году на региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта, выделено 276 миллионов рублей. 250 из них – деньги из федерального бюджета, остальные 26 миллионов – средства, выделенные муниципалитетами.

Деньги были направлены на реализацию муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных общественных территорий. Также на эти средства благоустроили дворовые территории.

Участвовать в проекте в 2019 году решили 12 муниципальных образований области: города Белогорск, Благовещенск, Зея, Завитинск, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, ЗАТО Циолковский, Шимановск, поселок Прогресс и Тамбовский сельсовет.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Приамурье с 2017 года. В 2018 году по городской среде средства получили 8 муниципальных образований: город Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, поселок городского типа Прогресс, Магдагачи и Ивановский сельсовет. На обустройство мест массового отдыха населения средства получил город Райчихинск. На это было выделено более 198 тысяч рублей. В 2018 году было благоустроено 46 дворовых, 7 общественных территорий и один парк в городе Райчихинск, а в 2017 году 38 дворовых территорий, 8 общественных и один парк в городе Свободный, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.