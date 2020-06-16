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В Амурской области 6 человек с диагнозом COVID-19 находится на ИВЛ

В Амурской области 6 человек с диагнозом COVID-19 находится на ИВЛ
Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

На аппаратах искусственной вентиляции легких в Приамурье на сегодняшний день находится 6 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом на заседании оперативного штаба рассказала и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

«По тяжести состояния количество пациентов стабильное – 5 % от всех заболевших. На искусственной вентиляции легких находятся 9 человек, из них 6 – с диагнозом COVID-19. 125 человек получают лечение амбулаторно – это пациенты с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. 8 пациентов получают амбулаторное лечение с диагнозом "внебольничная пневмония" без лабораторного подтверждения COVID-19», – сообщила Светлана Леонтьева.

На территории Амурской области развернуто 8 инфекционных госпиталей на 670 коек и 13 провизорных госпиталей на 423 койки.

Средствами индивидуальной защиты медицинские организации снабжены на период от 20 до 30 дней в зависимости от наименования. Лекарственными препаратами обеспечены в месячной потребности, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#коронавирус

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