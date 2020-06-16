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В серьезном ДТП в Амурской области пострадали люди (видео)

В серьезном ДТП в Амурской области пострадали люди (видео)
Фото: instagram.com/skaner28

16 июня в соцсетях появилась информация о серьезном ДТП, произошедшем в Амурской области. На видео снят автомобиль, лежащий на боку рядом с дорогой, машина сильно повреждена. Рядом стоят люди, один человек лежит на земле. Об обстоятельствах произошедшего ИА «Амур.инфо» рассказали в полиции.

По информации управления ГИБДД по Амурской области, около 14:00 на автодороге в Бурейском районе произошло ДТП с участием автомобиля Nissan X-Trail. Два человека получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение. Полицейские устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

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#ДТП #происшествия #транспорт

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