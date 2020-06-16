Бесплатно поступить в колледжи Приамурья смогут почти 4 тысячи выпускников

Почти 4 тысячи выпускников смогут бесплатно поступить в колледжи Приамурья в этом году. В общей сложности абитуриентов ждут около 100 специальностей и профессий.

Для абитуриентов будет вакантно 3 817 мест, которые предоставляются на бюджетной основе. В 2019 году их было немного меньше – 3 749.

Работает горячая линия. На все вопросы, касающиеся амурских колледжей и поступления в них, ответит начальник отдела профессионального образования и науки Амурской области Михаил Юрьевич Захаров: 8 (4162) 226-204.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

В этом году приемная кампания в колледжах области начнется 22 июня, в вузах – в августе после того, как будут озвучены результаты ЕГЭ, поясняют в региональном минобре.