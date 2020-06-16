Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:03 0

Бесплатно поступить в колледжи Приамурья смогут почти 4 тысячи выпускников

Бесплатно поступить в колледжи Приамурья смогут почти 4 тысячи выпускников

Почти 4 тысячи выпускников смогут бесплатно поступить в колледжи Приамурья в этом году. В общей сложности абитуриентов ждут около 100 специальностей и профессий.

Для абитуриентов будет вакантно 3 817 мест, которые предоставляются на бюджетной основе. В 2019 году их было немного меньше – 3 749.

Работает горячая линия. На все вопросы, касающиеся амурских колледжей и поступления в них, ответит начальник отдела профессионального образования и науки Амурской области Михаил Юрьевич Захаров: 8 (4162) 226-204.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

В этом году приемная кампания в колледжах области начнется 22 июня, в вузах – в августе после того, как будут озвучены результаты ЕГЭ, поясняют в региональном минобре.

Просмотров всего: 259

#образование

распечатать


Власть 3

В Белогорске выпускникам школ запретили собираться на массовые мероприятия

Общество 1

Каникулы домашнего режима: открытие детских лагерей в Приамурье 1 июля может не состояться
Общество 6

В Дальневосточном ГАУ открыли новые специальности для выпускников 9 и 11 классов

Общество 4

Три частных детских сада Благовещенска откроют 30 дополнительных мест
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь