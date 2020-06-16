Библиотеки Благовещенска будут бороться озоном с коронавирусом в книгах

С 17 июня библиотеки Благовещенска вновь откроются для читателей. Количество посетителей и время их пребывания в библиотеке ограничат, а книги будут проходить санобработку в специальном обеззараживающем боксе.

Одновременно в библиотеке могут находиться не более трёх человек. Им напомнят о необходимости соблюдать социальную дистанцию – расстояние между людьми должно быть не менее полутора метров. Для этого на полу нанесут разметку.

Все, кто находятся в библиотеке – и сотрудники, и посетители, – должны быть в масках. На входе в учреждение есть флакон с дезинфицирующим средством.

Библиотеки с небольшими помещениями перенесут абонемент ближе к входу, чтобы ограничить книжный фонд от контактов.

Время посещения абонемента ограничат 30 минутами. Поэтому пользоваться читальным залом временно нельзя – с выбором книги придётся определиться заранее. Литературу выдаст библиотекарь. Продлить книгу можно по интернету – на сайте «Библиотеки Благовещенска».

Книги, которые возвращают читатели, будут складываться в пакеты в отдельное помещение с работающим рециркулятором. На пакеты будет наноситься информация с номером читательского билета и дата сдачи литературы. В книжный фонд издания вернут не ранее, чем через пять суток.

В библиотеках регулярно проводится уборка, обработка и проветривание помещений. В течение дня каждые два часа библиотеки будут закрываться на санитарную обработку.

Ускорит дело обеззараживающий бокс для книг и документов, который закупили в рамках нацпроекта «Культура» при содействии министерства культуры и национальной политики Амурской области. Бокс уже в пути. Он оснащен ультрафиолетовыми лампами спектра С, время обработки - 30-60 секунд. При включении ультрафиолетовых ламп выделяется озон, которых обеззараживает документы и книги, уничтожая вирусы, устойчивые к хлорированию. Размер бокса - 60х50х40 сантиметров. Его будут перевозить между библиотеками.

Пока муниципальные библиотеки продолжат проводить мероприятия в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.