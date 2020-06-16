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В Приамурье начали принимать заявления для голосования по месту нахождения

В Приамурье начали принимать заявления для голосования по месту нахождения
Фото: Амур.инфо

16 июня избирательные участки Амурской области начали принимать заявления на голосование по месту нахождения. Высказаться о своем отношении к поправкам в Конституцию можно будет и не по месту постоянной прописки.

Ранее заявления принимали через территориальную избирательную комиссию, МФЦ или дистанционно через портал госуслуг.

«Тот избиратель, который находится не по месту жительства, может написать заявление и включить в список избирателей по месту нахождения, – пояснила заместитель председателя Амурской областной избирательной комиссии Татьяна Ныркова. – Ну, допустим, человек зарегистрирован в Хабаровском крае, а работает у нас, в Амурской области. Его включают в список избирателей по месту нахождения и предоставляют право проголосовать. Это механизм “мобильный избиратель”. Он у нас уже был опробован на выборах в предыдущие кампании. (…) Проголосовать избиратель может только в одном месте, он исключается из списков по месту жительства и включается по месту пребывания».

Подать документы в участковую избирательную комиссию можно с 16 июня до 21 июня 2020 года.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Система «мобильный избиратель» впервые во всех регионах заработала с 2018 года. Она позволяет гражданину подать заявление в избирком, МФЦ или через портал госуслуг и внести свое имя в списки не по месту регистрации, а на любом участке в России или за рубежом.

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#закон #российская власть

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