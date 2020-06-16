В Амурской области за сутки зафиксировано 38 новых случаев COVID-19

Обновлено: 18:36



В Амурской области число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции выросло до 1 100 человек. За сутки подтвердилось еще 38 новых случаев.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайтах по коронавирусу правительства РФ и федерального Роспотребнадзора.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 294 306 человек.

По информации на сайте правительства Амурской области, по городам и районам отмечается следующий прирост:

Благовещенск +13

Свободный +12

Зея +3

Тында +3

Шимановск +2

Архаринский район +1

Константиновский район +1

Тындинский район +1

Тамбовский район +1

Шимановский район +1

Темп прироста за последние сутки – 3,6 %. Показатель заболеваемости – 139,23 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 44,4 %, ОРВИ – 32,9 %, бессимптомная форма – 22,7 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,6 %. 340 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавирусную инфекцию в отношении 2 213 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2 185 человек, в изоляторах – 28 человек.

По состоянию на 16 июня проведено 78 444 исследования на COVID-19, в том числе 30 106 исследований (38,4 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».