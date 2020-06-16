В Амурской области за сутки зафиксировано 38 новых случаев COVID-19
Обновлено: 18:36
В Амурской области число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции выросло до 1 100 человек. За сутки подтвердилось еще 38 новых случаев.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайтах по коронавирусу правительства РФ и федерального Роспотребнадзора.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 294 306 человек.
По информации на сайте правительства Амурской области, по городам и районам отмечается следующий прирост:
- Благовещенск +13
- Свободный +12
- Зея +3
- Тында +3
- Шимановск +2
- Архаринский район +1
- Константиновский район +1
- Тындинский район +1
- Тамбовский район +1
- Шимановский район +1
Темп прироста за последние сутки – 3,6 %. Показатель заболеваемости – 139,23 на 100 тысяч населения.
Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 44,4 %, ОРВИ – 32,9 %, бессимптомная форма – 22,7 %.
Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,6 %. 340 человек выписаны из стационара с выздоровлением.
Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавирусную инфекцию в отношении 2 213 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2 185 человек, в изоляторах – 28 человек.
По состоянию на 16 июня проведено 78 444 исследования на COVID-19, в том числе 30 106 исследований (38,4 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».
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