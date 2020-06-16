Над Благовещенском появилась летающая лаборатория

Самолет-лаборатория проводит летную проверку в аэропорту Благовещенска. Воздушное судно, оборудованное аппаратурой летного контроля, проверяет работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, системы светосигнального оборудования.

Для обеспечения безопасности и регулярности воздушного движения гражданской авиации Благовещенский аэропорт проходит ежегодную плановую проверку навигационного оборудования аэропорта. Самолет-облетчик будет работать с 16 июня по 18 июня.

Аэропорт при этом работает в штатном режиме, сообщает его пресс-служба. Проверка является обязательным этапом работ, выполняемых при сертификации и эксплуатации аэродромов.