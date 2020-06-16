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сегодня, 16:31 3

Над Благовещенском появилась летающая лаборатория

Над Благовещенском появилась летающая лаборатория
Фото: аэропорт Благовещенска

Самолет-лаборатория проводит летную проверку в аэропорту Благовещенска. Воздушное судно, оборудованное аппаратурой летного контроля, проверяет работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, системы светосигнального оборудования.

Для обеспечения безопасности и регулярности воздушного движения гражданской авиации Благовещенский аэропорт проходит ежегодную плановую проверку навигационного оборудования аэропорта. Самолет-облетчик будет работать с 16 июня по 18 июня.

Аэропорт при этом работает в штатном режиме, сообщает его пресс-служба. Проверка является обязательным этапом работ, выполняемых при сертификации и эксплуатации аэродромов.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Надо сообщать до начала работы самолёта. Я уже землянку рыть начал

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Tуман

    Надо сообщать до начала работы самолёта. Я уже землянку рыть начал



    Никто свои колонии бомбить не будет, тем более когда аборигены счастливы.

  • Kats

    Kats
    56 минут назад

    Эта лаборатория своим гудежом уже весь мозг вынесла!

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