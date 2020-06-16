Амурские проекты получат президентские гранты до 3 миллионов рублей

Фото: благовещенск.рф

Десять амурских проектов получили поддержку во втором конкурсе 2020 года фонда президентских грантов. Организации получат финансирование в размере от четырехсот тысяч до трех миллионов рублей на реализацию своих инициатив.

Во втором конкурсе 2020 года наибольшую поддержку получили проекты по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Таких проектов три: «Парусная семья» от Общественной организации «Федерация парусного спорта города Благовещенска», «Бадминтон без границ!» (Амурская областная общественная спортивная организация тенниса и бадминтона) и «Профилактика нарушений репродуктивного здоровья, или Прививка семейного счастья» (Общественная организация «Амурский областной союз женщин»).

В этом направлении проекты поддержаны на сумму до 1 602 475 рублей (проект «Парусная семья»).

«Проект "Парусная семья" является продолжением проекта "Парус без границ", который с 2018 года успешно реализуется в городе Благовещенске. Мы работаем с ребятами из детского дома и с ребятами с ОВЗ, вовлекая их не только в парусный спорт, но и в общение. В рамках реализации проекта в 3 муниципальных образованиях Амурской области на базе детских социальных учреждений будут созданы секции адаптивного парусного спорта, курируемые федерациями парусного спорта данных территориальных субъектов (Благовещенск, Зея, Прогресс)», – рассказал руководитель организации Виталий Затворницкий.

Вновь получил поддержку уже ставший традиционным фестиваль «Детство на Амуре». Его инициаторы и организаторы Амурская областная общественная, детская, молодежная, социальная, благотворительная, информационно-издательская организация «Открытое сердце».

«Мы в третий раз получаем поддержку от крупнейшего российского грантооператора, а сам фестиваль пройдет в седьмой раз. Но в этом году у нас самый высокий проходной балл – 84. Наш проект "Детство на Амуре: правнуки Победы" не только продолжает традицию международного фестиваля детского творчества, но все пять направлений в нем посвящены году памяти и славы, подвигу советского народа. Еще из новшеств – впервые мы ввели самостоятельную номинация для кино-, видео-, анимационных работ и для юных писателей, а также серьезно увеличили призовую сумму для ансамблей-победителей», – пояснила руководитель «Открытого сердца» Лариса Павлова. Этот проект – один из самых крупных, на его реализацию будет перечислено 2 230 973 рубля от грантооператора, пишет сайт nko28.ru.

Однако самым крупным стал проект одного из старейших НКО в регионе, – Амурская областная общественная молодежная организация «Пульс» получит поддержку инициативы «Насилие в семье: выявление, перенаправление, помощь». На это будет выделено 2 988 880 рублей.

«Проект направлен на создание эффективной системы оказания помощи людям, пострадавшим от насилия в семье, и является логическим продолжением проекта "Мир и согласие в каждой семье", поддержанного ФПГ и успешно реализованного в 2018 году», – пояснила Лариса Фокина, руководитель АООМО «Пульс».

Большинство поддержанных проектов уже становились победителями фонда президентских грантов, единственный дебютант в этом конкурсе – проект «"Игнашинская слобода" – назад в будущее» от АНО по возрождению и развитию приграничной территории с. Игнашино Амурской области «Игнашинская слобода». Авторы проекта свою работу направят на создание условий по возрождению и сохранению исторической памяти села Игнашино Амурской области, как культурно-исторического наследия освоения и развития приграничного Приамурья.

Еще одной особенностью амурских проектов является то, что более половины проектов – продолжение уже поддержанных ранее.

По итогам второго конкурса 2020 года в регион на реализацию социально значимых инициатив привлечено более 13 миллионов рублей.

По информации пресс-службы администрации Благовещенска, среди победителей второго конкурса фонда президентских грантов – пять благовещенских общественных организаций, представивших проекты в области культуры, спорта и молодежной политики.

В частности, грантовую поддержку получил книжный фестиваль «Берег». В 2020 году его планируют провести в Благовещенске 3 и 4 октября. В столицу Приамурья приедут известные российские писатели и издатели, они познакомят амурчан с литературными новинками. На его проведение фонд президентских грантов направит 1,1 миллиона рублей.

Также грант почти на полмиллиона рублей получит Амурская региональная общественная организация «Амурский клуб веселых и находчивых». Средства будут потрачены на повышение уровня мастерства молодежных команд КВН. В период реализации проекта с ребятами будут проведены две школы КВН (для школьников и студентов), пройдут мастер-классы и семинары с привлечением редакторов Международного Союза КВН, будут организованы 6 игр. Участниками проекта станут около 500 амурчан от 12 до 22 лет. По итогам года будет создана сборная из 8 лучших игроков, которая представит область на Международном фестивале команд КВН в Сочи.