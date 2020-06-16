«Северный ветер» возобновил авиарейсы Благовещенск – Москва

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16 июня авиакомпания «Северный ветер»/«Икар» (Nordwind/Ikar) возобновила полеты на московском направлении из Благовещенска. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Всего на этой неделе будет выполнено два рейса. Прилёт в Благовещенск: во вторник в 7:35, в субботу в 7:25. Вылет из Благовещенска: во вторник в 11:35, в субботу в 11:25. Рейсы выполняются из аэропорта Благовещенск в московский аэропорт Шереметьево (терминал B) на воздушных судах Boeing 767.

Ранее Амур.инфо писало, что возобновилось авиасообщение между Благовещенском и Южно-Сахалинском.