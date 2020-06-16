Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость
сегодня, 15:39 0

На свободненской лыжной базе построят километровую трассу

На свободненской лыжной базе построят километровую трассу
Фото: pixabay.com

На лыжной базе в микрорайоне Дубовка Свободного в этом году планируется начать обустраивать лыжероллерную трассу длиной более километра. Ее проект представили главе Свободного Владимиру Константинову начальник по ФКиС города Александр Землянов и директор МАУ «Центр спортивной подготовки» Артем Коновалов.

Согласно проектной документации на строительство трассы длиной 1 050 метров потребуется 14,3 миллиона рублей и 5 месяцев. Глава города дал распоряжение разбить проект на две части.

«Если успеете разделить проект, то мы сможем выйти с предложением выделить средства на реализацию первого этапа уже на ближайшем заседании совета народных депутатов, – рассказал Владимир Константинов. – Тогда до наступления холодов мы успеем сделать все работы по подготовке основания. А в следующем году, когда наступит тепло, сразу заасфальтировать трассу».

При подготовке обоснований для выделения средств на обустройство трассы на лыжной базе МАУ «Центр спортивной подготовки» определили потребность населения в сооружении спортивного объекта. Жители микрорайона Дубовка одобрили идею, что подтверждено их личными подписями в поддержку проекта.

Как пишет в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, лыжная база в Дубовке может стать визитной карточкой Свободного. Глава города поручил разработать план развития спортивного объекта. Известно, что в дорожную карту войдут такие мероприятия, как строительство горнолыжного спуска, беседок вдоль озера на территории базы, новых гостевых домиков, веревочного парка, трассы для летнего тюбинга и небольшого бассейна.

Просмотров всего: 35

#Свободный #строительство

распечатать


Общество

В Благовещенске в этом году отремонтируют 2 детсада и 2 школы (фото)
Общество

Из Свободного сообщают о существенном подъеме уровня воды в Зее
Происшествия 6

В Амурской области ФАС возбудила дела о госзакупках зданий, «построенных в будущем»

Коронавирус 6

Томографы и аппараты ИВЛ для Амурского ГПЗ доставили в регион
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь