Губернатор Приамурья: гипотеза, что амурчане переболели коронавирусом раньше – неправда

Василий Орлов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции заявил, что область находится на пике заболеваемости или только приблизилась к нему. При этом, по словам главы области, у амурчан пока низкий иммунный ответ к возбудителю COVID-19.

«Мы наблюдаем увеличение числа заболевших. Эту ситуацию мы ждали две недели назад. Прирост начался позже во многом благодаря тем мероприятиям, которые мы с вами проводили, в том числе введение масочного режима, отработали вопросы с вахтами. Считаю, все наши решения были логичны и дают результат», – отметил губернатор.

Глава области также подчеркнул, что природу распространения вируса обмануть невозможно.

«Нельзя сделать так, чтобы какие-то территории, в целом Амурская область или какой-то отдельный район, остались без заболевших, – сказал Василий Орлов. – Мы все должны быть готовы – медицина, местные власти, сами граждане не должны пренебрегать методами защиты. Есть распространенная теория, что Амурской области в хорошем смысле повезло, потому что мы якобы переболели ранее. Это не соответствует действительности. Проводятся тесты на антитела, которые дают такую картину – положительные результаты, свидетельствующие о формировании иммунного ответа, были получены у 7 % пациентов».

Для сравнения в пример была приведена средняя полоса России, где эпидситуация хуже, чем в Амурской области. При этом антитела выявляются в 12–15 % случаев.

«Заболевание у многих протекает в легкой форме, но это не повод расслабляться. У некоторых оно протекает в очень тяжелой форме. И это не только люди группы риска. У нас есть, к сожалению, летальный исход, когда у человека не было никаких отягчающих сопутствующих заболеваний, но человек умер именно от коронавируса», – предупредил глава региона.

Василий Орлов отметил, что трудно сказать, находимся мы на пике заболеваемости или только приблизились к нему. Между тем ситуация нарастает. Губернатор подчеркнул, что «вопрос сдерживания распространения коронавируса – это, прежде всего, вопрос самодисциплины каждого из нас и готовности медиков».

«Сегодня мы не принимаем никаких изменений в нормативную базу, оставляем в том формате, который был принят на прошлом заседании штаба. Вместе с тем мы рассматриваем с Роспотребнадзором предложения – от бизнеса, от территорий. Действуем индивидуально. На следующем заседании штаба, возможно, будут какие-то решения. Пока оставляем все без изменений», – заявил губернатор Амурской области, подводя итоги заседания оперативного штаба».