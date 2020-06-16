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сегодня, 15:09 7

Деревья для озеленения Благовещенска хотят привезти из Китая

Деревья для озеленения Благовещенска хотят привезти из Китая
Фото: art-ginkgo.com

Мэрия Благовещенска для озеленения набережной и парков города закупит деревья в Китае. 15 июня первый заместитель мэра Олег Имамеев провел по видеосвязи переговоры с делегацией Народного правительства города Хэйхэ.

На встрече присутствовали генеральный директор компании-подрядчика, реализующей проект по строительству «Большого городского центра “Трибуна Холл“» Дмитрий Василюк и кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН Анна Воробьева.

С китайской стороны делегацию возглавил заместитель мэра города Хэйхэ Чжан Цзиньчжун. В составе делегации были также руководитель Китайско-российского центра научно-технического сотрудничества в сфере лесного хозяйства города Хэйхэ Сюй Фучэн, представители Центра лесного и паркового хозяйства города Хэйхэ Хэ Мин и Ма Сюпин и другие специалисты.

«С весны 2021 года администрация города Благовещенска планирует начать реализацию масштабного проекта по озеленению городской набережной и парковых зон в черте города. Нам очень важно создать комфортную городскую среду с зелеными рекреационными зонами, поэтому сейчас в дополнение к закупаемым из российских питомников деревьев и кустарников также прорабатывается вопрос импорта саженцев из КНР», – сказал первый заместитель мэра.

В мэрии подчеркивают, что у Хэйхэ и Благовещенска схожие климатические условия, поэтому высаженные деревья легко приживутся.

Привезти планируется такие саженцы, как ель даурская, бересклет Маака, крушина ломкая, бузина маньчжурская, орех маньчжурский, клен Гиннала, вейгела ранняя и другие.

Администрация Благовещенска и правительство Хэйхэ разработают дорожную карту по сотрудничеству в поэтапной реализации данного проекта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Между тем в Благовещенске есть биопарк, который специализируется на выращивании декоративных деревьев и кустарников. На его территории произрастает 18 видов деревьев: 5 000 единиц лиственных, 15 000 хвойных, есть также 50 000 кустарников 20 видов. По словам руководителя «Благовещенского питомника» Дениса Сикерина, в биопарке есть и молодые деревья, и крупномеры. Так как не было предварительного заказа, корневая система не готовилась предварительно к пересадке, однако биопарк готов работать на благо города.

В мае обсуждалась программа долгосрочного сотрудничества города и биопарка. Но до сих пор неизвестно, будет ли она реализована. Даже после приобретения деревьев в Китае городские зоны отдыха в дальнейшем будут нуждаться в постоянном обновлении зеленого фонда.

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#Китай #природа

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    37 минут назад

    Вот это каламбур!)))) Если вы понимаете)

  • Демидыч

    Демидыч
    29 минут назад

    Имамеев пиарится за народные деньги

  • Tуман

    Tуман
    24 минуты назад

    Пальмы будут?

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    23 минуты назад

    Ладно дерево (своё) покупаем в Китае в виде изделий. Но чтобы покупать еще и деревья? Что-то медленно доходит эта идея. Ребята, киньте клич, вокруг деревьев мелких полно, за городом. У нас в Райчихинске ОО) "СМУ" который год озеленяет свою территорию - и никакого Китая, всё за счет внутренних средств.

  • ФИО

    ФИО
    19 минут назад

    Опять накормим китайцев, а свои пусть впроголодь. в России совсем туго с деревьями стало и с питомниками? или мэрию больше заботит благополучие китайской экономики?

  • Allenga

    Allenga
    16 минут назад

    Могу бузины накопать) от забора уберу заодно лишнее.

    Хотя, если честно , думаю, у китайцев качество посадочного материала лучше будет, с точки зрения готовности к пересадке. Они собаку на этом съели, нам далеко до них, особенно по крупномерам.

  • specc

    specc
    15 минут назад

    Походу Имамеев дров нарубит, ждать недолго осталось.

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