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В Амурской области детей с нарушением слуха бесплатно научат играть в теннис и бадминтон

В Амурской области детей с нарушением слуха бесплатно научат играть в теннис и бадминтон
Фото: pxhere.com

Амурская спортивная организация тенниса и бадминтона получила грант на полмиллиона рублей. «Бадминтон без границ» позволит включить в спортивную жизнь ребят, имеющих проблемы со слухом.

В рамках проекта Амурская организация тенниса и бадминтона планирует наладить сотрудничество со школой-интернатом № 8 города Благовещенска. В течение семи месяцев трижды в неделю для воспитанников интерната от 8 до 13 лет будут проводить тренировки.

Планируется, что участниками проекта станут не менее 30 человек. Для того чтобы наладить контакт между тренером и детьми, на занятиях будет присутствовать сурдопереводчик. Тренировки должны подготовить ребят к участию в соревнованиях, где они будут выступать в смешанных парах со здоровыми спортсменами. Кроме того, в рамках проекта для ребят будет организованы тренинги с участием психолога, творческие мастерские и мастер-классы. Старт проекта намечен на ноябрь.

Победителем конкурса президентских грантов Амурская областная спортивная организация тенниса и бадминтона стала впервые, а вот региональные уже выигрывала. Средства были получены на проведение Кубка Азии по бадминтону, где состязались спортсмены России и Китая, а также на организацию чемпионата и первенства ДФО.

Итоги второго конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации были объявлены накануне. Всего победителями стали 2 402 социально ориентированные некоммерческих организации. В общей сложности на реализацию своих проектов они получат 4,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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#дети #спорт

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Комментарии
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  • Belka_89

    Belka_89
    42 минуты назад

    здорово!

  • Allenga

    Allenga
    16 минут назад

    Молодцы, продвигаете дело своей жизни! Успехов!

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