Амурскому Краснознаменному общевойсковому объединению ВВО исполнилось 77 лет

Амурскому Краснознаменному общевойсковому объединению Восточного военного округа исполнилось 77 лет со дня основания. 15 июня в штабе Краснознаменной общевойсковой армии ВВО, дислоцированном в Белогорске, состоялся торжественный митинг, посвященный этой дате.

Офицеров управления и весь личный состав со знаменательным событием поздравил исполняющий обязанности командующего объединением генерал-майор Сергей Нырков. «Наше объединение прошло славный ратный путь, принимая участие в ожесточенных боях Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить и чтить героев. В память о ветеранах состоится парад Победы, самый масштабный в истории Белогорского гарнизона», – сказал Сергей Семенович в поздравительном слове.

Также личный состав объединения поздравили ветераны военной службы объединения и представители общественности. Мероприятие было проведено в строгом соблюдении необходимых санитарных норм, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

35-я Краснознаменная общевойсковая армия является правопреемником 29-го стрелкового корпуса, формирование которого началось 15 июня 1943 года в разгар Великой Отечественной войны. Соединения и части успешно действовали на Центральном фронте под общим командованием Константина Рокоссовского. День Победы воины корпуса встретили юго-восточнее Данцига (ныне Гданьск, Польша). По итогам войны 48 воинам корпуса было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Трое из них – старший лейтенант И. Ладушкин, младший лейтенант В. Леваков и сержант Н. Носуля – навечно зачислены в списки объединения.

В апреле 1966 года управление 29 стрелкового корпуса прибыло на новое место постоянной дислокации – в город Белогорск Амурской области. В июне 1969 года переформировано в полевое управление 35-й общевойсковой армии.

Фото пресс-службы Восточного военного округа