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Амурскому Краснознаменному общевойсковому объединению ВВО исполнилось 77 лет

Амурскому Краснознаменному общевойсковому объединению ВВО исполнилось 77 лет

Амурскому Краснознаменному общевойсковому объединению Восточного военного округа исполнилось 77 лет со дня основания. 15 июня в штабе Краснознаменной общевойсковой армии ВВО, дислоцированном в Белогорске, состоялся торжественный митинг, посвященный этой дате.

Офицеров управления и весь личный состав со знаменательным событием поздравил исполняющий обязанности командующего объединением генерал-майор Сергей Нырков. «Наше объединение прошло славный ратный путь, принимая участие в ожесточенных боях Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить и чтить героев. В память о ветеранах состоится парад Победы, самый масштабный в истории Белогорского гарнизона», – сказал Сергей Семенович в поздравительном слове.

Также личный состав объединения поздравили ветераны военной службы объединения и представители общественности. Мероприятие было проведено в строгом соблюдении необходимых санитарных норм, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

35-я Краснознаменная общевойсковая армия является правопреемником 29-го стрелкового корпуса, формирование которого началось 15 июня 1943 года в разгар Великой Отечественной войны. Соединения и части успешно действовали на Центральном фронте под общим командованием Константина Рокоссовского. День Победы воины корпуса встретили юго-восточнее Данцига (ныне Гданьск, Польша). По итогам войны 48 воинам корпуса было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Трое из них – старший лейтенант И. Ладушкин, младший лейтенант В. Леваков и сержант Н. Носуля – навечно зачислены в списки объединения.

В апреле 1966 года управление 29 стрелкового корпуса прибыло на новое место постоянной дислокации – в город Белогорск Амурской области. В июне 1969 года переформировано в полевое управление 35-й общевойсковой армии.

Фото пресс-службы Восточного военного округа

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#военные #Белогорск

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