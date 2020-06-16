Жириновский предложил разделить США на две части, а желающих переселить в Африку

США необходимо разделить на две части, тогда протесты в стране прекратятся. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил отдать темнокожим американцам «два-три штата на севере».

Парламентарий уверен, что примирить белых жителей страны и афроамериканцев практически невозможно. Конфликты все равно будут происходить, заявил Жириновский в своем Telegram-канале.

«Нужно создать две Америки – черную и белую. Для этого передать черным американцам два-три штата, допустим, на севере, ближе к Канаде. Там они смогут спокойно жить, а белые оттуда уедут», – написал политик.

Он добавил, что у темнокожих будет на этих территориях своя полиция, врачи и преподаватели. С белыми им сталкиваться в таком случае не придется.

«Может быть, даже ограничить въезд белых в эти Штаты», – предположил Жириновский.

По его словам, всем желающим афроамериканцам стоит помочь переселиться в Африку. Их хорошо бы приняли в восточной части континента, где говорят по-английски. Здесь можно получить хорошую работу и жилье.

«Для них это будет возвращением на историческую родину, они будут там господствовать, никто никогда их не упрекнет в том, что они черные», – заметил парламентарий.

В США среди белых сограждан, заключил Владимир Жириновский, темнокожие всегда будут испытывать неудобства, объясняет «360».

Протесты в Соединенных Штатов начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе от рук полицейских. Их уволили после начала беспорядков, одному стражу порядка предъявили обвинение в убийстве.