Отделения почты в Приамурье будут работать без выходных

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Почта России пересмотрела график работы почтовых отделений в Амурской области. Теперь почтовые услуги в центральных отделениях Благовещенска, Свободного, Белогорска и Тынды доступны 7 дней в неделю.

Отделения с семидневным режимом существовали и ранее, сейчас речь идет об увеличении таких точек обслуживания и удобном для клиентов графике работы. Так, центр выдачи посылок (675010) в областном центре Приамурья теперь работает с 8:00 до 21:00.

В любой день недели также доступны почтовые отделения в Благовещенске (675004), Белогорске (676850, 676805), Свободном (676454) и Тынде (676282). Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Почты России.

Актуальный график работы отделений Почты России размещен на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении компании.