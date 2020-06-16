Житель Благовещенска осужден за то, что не донес на знакомого – сирийского террориста

Благовещенец, скрывший информацию о террористической деятельности знакомого, осужден по уголовной статье. Он признал, что общался с террористом из Сирии, но не сообщил об этом в полицию.

Благовещенский суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в преступлении, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (не сообщил в органы власти о лице, которое готовит, совершает или совершило преступление).

В ноябре 2016 года жителю Благовещенска в ходе общения через мессенджер стало известно о том, что его знакомый принимает участие в одной из международных террористических организаций на территории Сирийской Арабской Республики. Являясь сторонником радикальных течений ислама, собеседник осужденного добровольно прошел обучение в двух лагерях боевой подготовки членов организации. Сразу после этого террорист добровольно вступил в одну из боевых групп, действующую в районе города Идлиб. До конца декабря 2016 года с оружием в руках он наблюдал за действиями правительственных вооруженных сил Сирии и их союзников, за что получал денежное вознаграждение.

В конце декабря 2016 года террорист выехал в Россию, однако свое участие в деятельности организации не прекратил и о прохождении обучения в лагерях боевой подготовки власти не сообщил. В октябре 2017 года в аэропорту Домодедово Московской области член организации попытался по поддельному паспорту пересечь границу, но был задержан сотрудниками ФСБ.

В 2018 году Дальневосточным окружным военным судом гражданин признан виновным в терроризме. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 5 000 рублей. Приговор вступил в законную силу в октябре 2018 года.

Житель Благовещенска, обладая достоверной информацией о совершении преступлений знакомым, не являясь его близким родственником, заведомо зная из средств массовой информации и сети Интернет о том, что данная организация признана террористической, не сообщил в органы власти о том, что ему известно о террористе. Это преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал: полное признание вины, активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Суд признал жителя Благовещенска виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.