В Москве девушка проглотила зубную щётку, пытаясь протолкнуть кусок колбасы

В столице РФ 22-летняя девушка проглотила зубную щётку, которой пыталась протолкнуть застрявший кусок колбасы. Для того чтобы извлечь инородный предмет, пришлось обращаться к врачам.

Инцидент произошёл дома во время семейного ужина. Девушка почувствовала, что в горле застрял кусок пищи, она решила избавиться от него в ванной комнате, протолкнув щёткой. Однако в тот момент, когда щётка упёрлась в кусок колбасы, девушка нечаянно вдохнула и проглотила предмет вместе с едой. Она немедленно позвала на помощь родных, которые вызвали скорую.

Девушку госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи для извлечения инородного тела сделали петлю и достали его с помощью эндоскопа. Операция длилась около часа.

После извлечения зубной щетки, девушку отправили домой, порекомендовав ближайшее время наблюдаться у хирурга поликлиники, к которой она прикреплена, пишет Life.

Ранее в Китае мужчина хотел почесать горло бутылкой и проглотил ее. Мужчина обратился к медикам только после того, как 17-сантиметровый инородный предмет стал причинять дискомфорт.