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сегодня, 14:10 3

В Амурской области коронавирус стал чаще протекать в форме пневмонии

В Амурской области коронавирус стал чаще протекать в форме пневмонии
Фото: pixabay.com

В Амурской области прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Прозвучало, что отмечается рост заболеваний, протекающих в виде пневмоний – 230 случаев (43,1%).

О текущей обстановке в регионе проинформировала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Амурской области Алла Перепелица. Ежедневно регистрируется свыше 40 случаев новой коронавирусной инфекции.

Коэффициент распространения COVID-19 (Rt) в среднем за последние 7 дней составляет 1,2.

«Несколько территорий, где коэффициент распространения достаточно высокий. Это Михайловский район (Rt 2,9), город Тында (2,3), Мазановский район (1,4), Благовещенский район (1,6), город Благовещенск (1,0). Это те территории, которым необходимо обратить особое внимание именно на организацию и своевременное выявление больных и контактных, проведение всех противоэпидемических мероприятий», – отметила Алла Перепелица.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему приходится на трудоспособное население в возрасте 30-49 лет – 43,3 % (231 случай), сообщает пресс-служба областного правительства.

330 человек выписаны из стационаров с выздоровлением.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Так потому что считают по "Российской методике", по которой у нас все хорошо. Всему миру до сих пор не понятно почему в России с таким уровнем медицины такая малая смертность.

    Если честно то и самим россиянам не понятно как считают, в сумме официально по новостям уже больше 10 должно быть, но каждый раз два пишут, а один на ум пошел.

  • копеечка

    копеечка
    30 минут назад

    отмечается рост заболеваний, протекающих в виде пневмоний – 230 случаев (43,1%).

    Подтвержденных случаев заболевания в Амурской области - 1062,

    330 человек выписаны из стационаров с выздоровлением. 43,1% от каких показателей? С точки зрения математики: получается 230 от 533,6 человек.

  • Ярило

    Ярило
    13 минут назад

    есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика

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