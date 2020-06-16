В Амурской области коронавирус стал чаще протекать в форме пневмонии

В Амурской области прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Прозвучало, что отмечается рост заболеваний, протекающих в виде пневмоний – 230 случаев (43,1%).

О текущей обстановке в регионе проинформировала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Амурской области Алла Перепелица. Ежедневно регистрируется свыше 40 случаев новой коронавирусной инфекции.

Коэффициент распространения COVID-19 (Rt) в среднем за последние 7 дней составляет 1,2.

«Несколько территорий, где коэффициент распространения достаточно высокий. Это Михайловский район (Rt 2,9), город Тында (2,3), Мазановский район (1,4), Благовещенский район (1,6), город Благовещенск (1,0). Это те территории, которым необходимо обратить особое внимание именно на организацию и своевременное выявление больных и контактных, проведение всех противоэпидемических мероприятий», – отметила Алла Перепелица.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему приходится на трудоспособное население в возрасте 30-49 лет – 43,3 % (231 случай), сообщает пресс-служба областного правительства.

330 человек выписаны из стационаров с выздоровлением.