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Дороги в селе Чигири размыло после обильного дождя (фото, видео)

Дороги в селе Чигири размыло после обильного дождя (фото, видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступили жалобы от жителей села Чигири Благовещенского района. Люди сообщают, что из-за обильного дождя, прошедшего 8 июня, серьезно размыло дороги. Произошло затопление домов и участков.

«После дождя ручей вышел из берегов, и затопило участки и дома. В результате реконструкции улицы Василенко дорогу подняли выше уже построенных жилых домов, и вода в ручье поднялась вровень с дорогой. Ручей не углубили, в итоге вода разлилась и затопила дома. Собаки плавали на привязи и выли, а отвязать их у меня не было возможности, – сообщает одна из амурчанок. – Подъезда к дому вообще нет, домой не могла попасть до часа ночи, пока вода не ушла. МЧС так и не приехало. Подъехать к дому смогла только, когда подсохло, а так оставляла машину на дороге и шла через ручей. Утонули машины, дорогостоящее оборудование в боксе, инструмент, запчасти».

Она отмечает, что обращения к властям ничего не дали. Чигиринцы сами принимают меры, чтобы избежать повторения затопления. «Люди сейчас за свой счет чистят ручей, производят ремонт, чтобы дать ручью беспрепятственно уходить в общий поток», – констатируют жители села.

«Фактически дорожное полотно никто не обслуживает, выравнивание дороги грейдером не осуществляется», – жалуются они.

Жители Чигирей прислали немало фото и видео, иллюстрирующих эту беду. Отмечается, что наиболее пострадали улицы Привольная, Спортивная, Лучезарная, Алмазная и переулок Ирисовый.

Глава Благовещенского района Евгений Седых в беседе с агентством сказал, что проблемы решаются. «У нас сейчас работает комиссия по оценке ущерба от того ливня, который прошел. Объявлен режим ЧС на территории. Совместно с минтрансом согласуем выделение денежных средств из резервного фонда правительства области. И как только выделят… Ну, мы уже не сидим, проводим аварийно-восстановительные работы. И как только нам выделят дополнительно средства, там все сделаем», – прокомментировал Евгений Александрович.

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#погода #происшествия

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Комментарии
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  • 55

    55
    1 час назад

    Коючевое: "И как только...". То есть, никогда(

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    55

    Коючевое: "И как только...". То есть, никогда(



    Вы не правы ключевое "все там сделаем" То есть, ничего. А денег по 100 рублей выдадут для отчета по борьбе со стихией.

  • Алхимик

    Алхимик
    49 минут назад

    Уже делают. Вдоль Центральной восстанавливают канаву.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    25 минут назад



    согласуем выделение денежных средств из резервного фонда правительства области. И как только выделят… Ну, мы уже не сидим, проводим аварийно-восстановительные работы. И как только нам выделят дополнительно средства, там все сделаем», – прокомментировал Евгений Александрович.



    вначале строили под всеобщим взором, затем посмотрели что построили неправильно и кого то затопило - просим о выделении средств и....переделываем.



    В результате реконструкции улицы Василенко дорогу подняли выше уже построенных жилых домов, и вода в ручье поднялась вровень с дорогой.



    виноватых конечно же нету. дорога или что там ещё - они конечно сами по себе по ночам строились по листику инженера Маши из 3Б класса СПОШ без единого согласования.

    а если в результате ничё не получилось, просим ищё.

    прям в этом году праздник какой то - что не дождь, то всем подряд деньги из бюджета сыпятся.

  • stepan281

    stepan281
    7 минут назад

    Насчёт дорог это к сельской администрации.

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