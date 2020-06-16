Дороги в селе Чигири размыло после обильного дождя (фото, видео)

«После дождя ручей вышел из берегов, и затопило участки и дома. В результате реконструкции улицы Василенко дорогу подняли выше уже построенных жилых домов, и вода в ручье поднялась вровень с дорогой. Ручей не углубили, в итоге вода разлилась и затопила дома. Собаки плавали на привязи и выли, а отвязать их у меня не было возможности, – сообщает одна из амурчанок. – Подъезда к дому вообще нет, домой не могла попасть до часа ночи, пока вода не ушла. МЧС так и не приехало. Подъехать к дому смогла только, когда подсохло, а так оставляла машину на дороге и шла через ручей. Утонули машины, дорогостоящее оборудование в боксе, инструмент, запчасти».

Она отмечает, что обращения к властям ничего не дали. Чигиринцы сами принимают меры, чтобы избежать повторения затопления. «Люди сейчас за свой счет чистят ручей, производят ремонт, чтобы дать ручью беспрепятственно уходить в общий поток», – констатируют жители села.

«Фактически дорожное полотно никто не обслуживает, выравнивание дороги грейдером не осуществляется», – жалуются они.

Жители Чигирей прислали немало фото и видео, иллюстрирующих эту беду. Отмечается, что наиболее пострадали улицы Привольная, Спортивная, Лучезарная, Алмазная и переулок Ирисовый.

Глава Благовещенского района Евгений Седых в беседе с агентством сказал, что проблемы решаются. «У нас сейчас работает комиссия по оценке ущерба от того ливня, который прошел. Объявлен режим ЧС на территории. Совместно с минтрансом согласуем выделение денежных средств из резервного фонда правительства области. И как только выделят… Ну, мы уже не сидим, проводим аварийно-восстановительные работы. И как только нам выделят дополнительно средства, там все сделаем», – прокомментировал Евгений Александрович.