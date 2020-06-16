Стало известно, какие праворульные авто нельзя будет провозить в Россию

С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ, включенный в технический регламент Таможенного союза. Ранее он был принят Евразийской экономической комиссией. В соответствии с документом в Россию нельзя будет провозить часть праворульных автомобилей.

Это касается далеко не всего транспорта, а только техники категорий М2 и М3 — к ним относится строительная техника, микроавтобусы, грузовые авто-манипуляторы, самосвалы и автобусы для перевозки пассажиров.

Праворульные легковые машины под запрет не попадают. Однако будущему владельцу нужно будет пройти проверку и получить сертификат о том, что машина соответствует требованиям безопасности. Такой документ выдаст спецлаборатория после осмотра конструкции техники. Без такого сертификата получить ПТС невозможно, а само авто не поставят на учет в ГИБДД.

Также усложнится процесс «растаможки» — пошлины на нее будут зависеть от экологического класса и возраста осматриваемого автомобиля, сообщает «Восток-медиа».

Согласно новым правилам, сообщает сайт naavtotrasse.ru минимальными пошлинами будут облагаться: автомобили не старше трех лет; экологического класса Евро-5 и выше. Если машина старше указанного возраста, то пошлина будет больше. На ее размер также влияет и объем силового агрегата. Минимальная пошлина при условии, если автомобиль не старше 5 лет, а объем мотора не менее 1 литра, будет составлять 1,5 евро на 1 см.куб. Максимальный размер достигает 5,7 евро, если машине не более 5 лет, а его двигатель до 3-х литров. Причем данная стоимость не включает в себя утилизационные сбор, НДС, акцизы, НДФЛ и другие сборы.