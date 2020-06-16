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сегодня, 13:44 2

Стало известно, какие праворульные авто нельзя будет провозить в Россию

Стало известно, какие праворульные авто нельзя будет провозить в Россию
Фото: naavtotrasse.ru

С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ, включенный в технический регламент Таможенного союза. Ранее он был принят Евразийской экономической комиссией. В соответствии с документом в Россию нельзя будет провозить часть праворульных автомобилей.

Это касается далеко не всего транспорта, а только техники категорий М2 и М3 — к ним относится строительная техника, микроавтобусы, грузовые авто-манипуляторы, самосвалы и автобусы для перевозки пассажиров.

Праворульные легковые машины под запрет не попадают. Однако будущему владельцу нужно будет пройти проверку и получить сертификат о том, что машина соответствует требованиям безопасности. Такой документ выдаст спецлаборатория после осмотра конструкции техники. Без такого сертификата получить ПТС невозможно, а само авто не поставят на учет в ГИБДД.

Также усложнится процесс «растаможки» — пошлины на нее будут зависеть от экологического класса и возраста осматриваемого автомобиля, сообщает «Восток-медиа».

Согласно новым правилам, сообщает сайт naavtotrasse.ru минимальными пошлинами будут облагаться: автомобили не старше трех лет; экологического класса Евро-5 и выше. Если машина старше указанного возраста, то пошлина будет больше. На ее размер также влияет и объем силового агрегата. Минимальная пошлина при условии, если автомобиль не старше 5 лет, а объем мотора не менее 1 литра, будет составлять 1,5 евро на 1 см.куб. Максимальный размер достигает 5,7 евро, если машине не более 5 лет, а его двигатель до 3-х литров. Причем данная стоимость не включает в себя утилизационные сбор, НДС, акцизы, НДФЛ и другие сборы.

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#Дальний Восток #таможня #транспорт

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Комментарии
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  • aleun

    aleun
    1 час назад

    А причем тут НДФЛ (налог на доходы физических лиц)???

  • XANDER

    XANDER
    33 минуты назад

    В рашке всё как обычно! Душат жителей ГУЛАГа, перекрывают кислород, и вставляют палки в колеса как могут!

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