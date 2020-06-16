Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:30 2

Разработка схемы ливневой канализации для Благовещенска начнется с обследования частного сектора

Разработка схемы ливневой канализации для Благовещенска начнется с обследования частного сектора
Фото: Амур.инфо

При создании схемы ливневой канализации для всего Благовещенска в первую очередь будут обследованы районы, которые тонут при малейшем дожде. Это район села Верхнеблаговещенского, 5-я стройка, частный сектор рядом с Асташинскими озерами.

Заявки на откачку воды до сих пор продолжают поступать из этих районов, сообщают в пресс-службе мэрии.

«8 июня, когда прошел сильный дождь, затопило наш дом № 77/3 на улице Больничной. Переполнились Асташинские озера, которые находятся через дорогу от нашего участка. 9-10 июня через железнодорожные пути вода пошла на дорогу, затопила практически весь Корейский переулок. Видимо, кто-то позвонил в службу, и после этого вдоль железнодорожной линии появилась насыпь, то есть таким образом автомобильную дорогу отделили от линии. Но насыпь сделали не до конца дороги, и вода пошла уже на участки», – рассказала жительница одного из домов, расположенных рядом с Асташинскими озерами. На 16 июня, со слов горожанки, вода с ее участка почти ушла.

Решить проблему ежегодных затоплений в этом районе сможет только новая система водоотведения, поясняют в пресс-службе мэрии. Она должна быть создана, в том числе, с учетом нынешней застройки и рельефа. Точечная отсыпка не всегда приводит к положительному результату, говорят в администрации.

«Есть несколько районов в городе, которые требуют повышенного внимания в этом плане. Потому что там, как правило, либо вообще нет водоотведения, либо требуется модернизация. У нас несколько районов проблемных, которые топит даже при небольшом дожде. Это Верхнеблаговещенское, район Асташинских озер, район 5-й стройки. Например, в ситуации на улице Больничной, когда Асташинские озера наполняются, то воде вообще уходить некуда. Уже состоялся аукцион по выбору организации, которая будет заниматься составлением схемы ливневой канализации для всего города. Первыми специалисты начнут обследовать как раз эти проблемные участки, и уже будут принимать решение, что там можно сделать», – комментируют в мэрии.

Разработанную схему ливневок проектная организация должна представить в декабре текущего года. Как ранее писало Амур.инфо, для решения проблемы с водоотведением в Благовещенске, по оценкам специалистов, понадобится от 2,5 до 5 миллиардов рублей.

Просмотров всего: 702

#дороги

распечатать


Общество 12

В Приамурье ГИБДД неделю будет присматриваться к нестандартным номерам
Общество 42

В Благовещенске на ремонт улицы Кузнечной, где после ливня появилась яма, нужно 20 миллионов

Общество 3

В Благовещенске проведут ревизию дорог и тротуаров, которые могли пострадать от ливня
Общество

В 11 селах Приамурья обустроят места отдыха

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад



    Уже состоялся аукцион по выбору организации, которая будет заниматься составлением схемы ливневой канализации для всего города.



    Погодите, не спешите. Опять начали с конца. А если с конца начинать, то результаты будут ровно одинаковые.

    Во первых - ливнёвками командовали кто - ГСТК? Значит схема у них собственно есть.

    Технические условия на присоединение новых объектов капитального строительства к ливневой канализации выдавал кто? ГСТК ... значит они рассчитывали на существующую систему, а не тупо писали - "ливневую канализацию проложить согласно норм и правил диаметром 400" и значит в дальнейшем принимали в эксплуатацию.

    ГСТК за свои услуги получали деньги, которые должны были идти в том числе и на развитие и поддержание ливневой сети, устройство новых ПНС и т.д.

    вопрос... а что собственно пошло не так, и почему через "перешагивание" данной проблемы "Город" опять возвращается к началу - "строим по новой"?

    По новой не заработает, будем ещё, 3й проект заказывать?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Папа Римский


    Уже состоялся аукцион по выбору организации, которая будет заниматься составлением схемы ливневой канализации для всего города.



    Погодите, не спешите. Опять начали с конца. А если с конца начинать, то результаты будут ровно одинаковые.

    Во первых - ливнёвками командовали кто - ГСТК? Значит схема у них собственно есть.

    Технические условия на присоединение новых объектов капитального строительства к ливневой канализации выдавал кто? ГСТК ... значит они рассчитывали на существующую систему, а не тупо писали - "ливневую канализацию проложить согласно норм и правил диаметром 400" и значит в дальнейшем принимали в эксплуатацию.

    ГСТК за свои услуги получали деньги, которые должны были идти в том числе и на развитие и поддержание ливневой сети, устройство новых ПНС и т.д.

    вопрос... а что собственно пошло не так, и почему через "перешагивание" данной проблемы "Город" опять возвращается к началу - "строим по новой"?

    По новой не заработает, будем ещё, 3й проект заказывать?


    Очень содержательный комментарий. Жиль что он так и останется на амуринфе.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь