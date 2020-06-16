Разработка схемы ливневой канализации для Благовещенска начнется с обследования частного сектора

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Заявки на откачку воды до сих пор продолжают поступать из этих районов, сообщают в пресс-службе мэрии.

«8 июня, когда прошел сильный дождь, затопило наш дом № 77/3 на улице Больничной. Переполнились Асташинские озера, которые находятся через дорогу от нашего участка. 9-10 июня через железнодорожные пути вода пошла на дорогу, затопила практически весь Корейский переулок. Видимо, кто-то позвонил в службу, и после этого вдоль железнодорожной линии появилась насыпь, то есть таким образом автомобильную дорогу отделили от линии. Но насыпь сделали не до конца дороги, и вода пошла уже на участки», – рассказала жительница одного из домов, расположенных рядом с Асташинскими озерами. На 16 июня, со слов горожанки, вода с ее участка почти ушла.

Решить проблему ежегодных затоплений в этом районе сможет только новая система водоотведения, поясняют в пресс-службе мэрии. Она должна быть создана, в том числе, с учетом нынешней застройки и рельефа. Точечная отсыпка не всегда приводит к положительному результату, говорят в администрации.

«Есть несколько районов в городе, которые требуют повышенного внимания в этом плане. Потому что там, как правило, либо вообще нет водоотведения, либо требуется модернизация. У нас несколько районов проблемных, которые топит даже при небольшом дожде. Это Верхнеблаговещенское, район Асташинских озер, район 5-й стройки. Например, в ситуации на улице Больничной, когда Асташинские озера наполняются, то воде вообще уходить некуда. Уже состоялся аукцион по выбору организации, которая будет заниматься составлением схемы ливневой канализации для всего города. Первыми специалисты начнут обследовать как раз эти проблемные участки, и уже будут принимать решение, что там можно сделать», – комментируют в мэрии.

Разработанную схему ливневок проектная организация должна представить в декабре текущего года. Как ранее писало Амур.инфо, для решения проблемы с водоотведением в Благовещенске, по оценкам специалистов, понадобится от 2,5 до 5 миллиардов рублей.