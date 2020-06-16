Пасмурно, временами дождь: прогноз погоды в Амурской области на 17 июня

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17 июня в Амурской области ночью будет переменно облачно, местами по восточным районам ожидаются небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах области туман.

Ветер с востока, северо-востока разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 8...13, местами по северу – плюс 2...7.

Днем переменная облачность, местами по южным и восточным районам кратковременные дожди, грозы.Ветер восточный, юго-восточный, его скорость достигнет 2-7 метров в секунду, при грозе – до 14 метров. Воздух прогреется до 21...26, местами в дожде – до 16 градусов.

В Благовещенске ночью небольшая облачность, существенных осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра составит 4-9 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 11...13. Днем будет переменно облачно, пойдет кратковременный дождь. Восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 19...21 градус выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.