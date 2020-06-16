В микрорайоне Тепличный Благовещенского района восстановлено электроснабжение

Завершились аварийно-восстановительные работы в микрорайоне Тепличный по восстановлению сетей электроснабжения. Причиной, по которой многоэтажки оказались обесточены, стал подземный порыв кабеля.

Работы по восстановлению электроснабжения завершены 15 июня в 4:37. Поиск порыва и ремонт вели ООО «Зейские электрические огни» и АО «АКС», сообщает администрация Благовещенского района в своем инстаграм-аккаунте.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь с 13 на 14 июня в микрорайоне Тепличный произошло отключение линии электропередачи. Без электроснабжения и водоснабжения остались многоквартирные дома № 26, 26/1 на улице Тепличной.

Причиной отключения электроснабжения стал разрыв силового кабеля, который располагался под землей. Поиски и устранение порыва заняли почти сутки. Сейчас работоспособность сетей восстановлена. Население обеспечено электричеством и водой, сообщается в социальных сетях Благовещенского района.