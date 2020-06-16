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В Шимановске нашли мертвого велосипедиста

В Шимановске нашли мертвого велосипедиста

В Шимановске местные жители обнаружили на одной из улиц тело мужчины, рядом с ним находился велосипед. Фото страшной находки очевидцы прислали в редакцию Амур.инфо.

В амурском следственном управлении СКР сообщили, что тело было найдено 13 июня. Предварительно, признаки криминальной смерти не обнаружены.

«Согласно первоначальному осмотру, видимых признаков криминальной смерти не установлено, но вместе с тем назначено исследование, необходимое для установления причины смерти гражданина 1989 года рождения. Проводится проверка», – прокомментировали в управлении.

Как писало Амур.инфо днем ранее, в Шимановске в лесном массиве было обнаружено тело молодой женщины. Расследуется уголовное дело о групповом убийстве.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    27 минут назад

    Чёто в Шимановком в последнее время Дичь какая то творится.

    Паша там чем вообще занимается?

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