Благовещенцы понаблюдали за плавающей в Амуре черепахой (видео)

В Благовещенске у набережной Амура прохожие сняли на видео плывущую черепаху. Как говорят специалисты, это редкий дальневосточный вид. Рептилия занесена в Красную книгу.

«Она спокойно плыла вдоль набережной. Немаленькая. Видим такое впервые», – прокомментировал очевидец.

«Похожа на дальневосточную черепаху. Конечно, по таким кадрам можно и ошибиться. Но, если исходить из того, что это дикое животное, кроме дальневосточной черепахи, другой рептилии отряда черепах быть в Амуре не может», – отметил биолог, доцент кафедры зоологии БГПУ Иван Черёмкин.

Дальневосточная черепаха или трионикс – это эндемик юго-восточной Азии, но в Амуре она также встречается.

Длина взрослого трионикса обычно не превышает 20—25 сантиметров, но изредка попадаются экземпляры с длиной панциря до 40 сантиметров. Вес черепахи может достигать 4,5 килограммов. Панцирь у трионикса мягкий, кожистый. Черепаха не похожа на своих сухопутных сородичей. У нее длинная шея и вытянутая мордочка.

Дальневосточная черепаха живет у воды, любит греться на прибрежных отмелях, при опасности быстро ныряет в воду. Охотится она на рыбу, сидя в засаде. Зимует на дне водоемов, зарывшись в ил.

Рептилия в недавнем прошлом было широко распространено в Южном Приморье и Приамурье. Сейчас ареал обитания сильно сократился.

Видео о дальневосточных черепахах в Амуре появляется не в первый раз. В 2019 году в Ивановском районе рыбаки случайно поймали крайне редкую дальневосточную черепаху, после чего отпустили. В ноябре 2017 года была заснята черепаха, ползущая подо льдом.