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Благовещенцы понаблюдали за плавающей в Амуре черепахой (видео)

Благовещенцы понаблюдали за плавающей в Амуре черепахой (видео)

В Благовещенске у набережной Амура прохожие сняли на видео плывущую черепаху. Как говорят специалисты, это редкий дальневосточный вид. Рептилия занесена в Красную книгу.

«Она спокойно плыла вдоль набережной. Немаленькая. Видим такое впервые», – прокомментировал очевидец.

«Похожа на дальневосточную черепаху. Конечно, по таким кадрам можно и ошибиться. Но, если исходить из того, что это дикое животное, кроме дальневосточной черепахи, другой рептилии отряда черепах быть в Амуре не может», – отметил биолог, доцент кафедры зоологии БГПУ Иван Черёмкин.

Дальневосточная черепаха или трионикс – это эндемик юго-восточной Азии, но в Амуре она также встречается.

Длина взрослого трионикса обычно не превышает 20—25 сантиметров, но изредка попадаются экземпляры с длиной панциря до 40 сантиметров. Вес черепахи может достигать 4,5 килограммов. Панцирь у трионикса мягкий, кожистый. Черепаха не похожа на своих сухопутных сородичей. У нее длинная шея и вытянутая мордочка.

Дальневосточная черепаха живет у воды, любит греться на прибрежных отмелях, при опасности быстро ныряет в воду. Охотится она на рыбу, сидя в засаде. Зимует на дне водоемов, зарывшись в ил.

Рептилия в недавнем прошлом было широко распространено в Южном Приморье и Приамурье. Сейчас ареал обитания сильно сократился.

Видео о дальневосточных черепахах в Амуре появляется не в первый раз. В 2019 году в Ивановском районе рыбаки случайно поймали крайне редкую дальневосточную черепаху, после чего отпустили. В ноябре 2017 года была заснята черепаха, ползущая подо льдом.

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#природа

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Комментарии
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  • Pooss

    Pooss
    1 час назад

    В Хабаровске наблюдал таких черепах десятками в районе пирсов для лодок.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    разве это трионикс плывет? кто-то игрушку наигравшись опять выпустил поди :(

  • Tуман

    Tуман
    56 минут назад

  • Touareg

    Touareg
    2 минуты назад

    Человек, выложивший видео, просто гений. Мало того, что видео вертикальное, так ещё и повернутое на 90 градусов, чтобы было максимально неудобно его смотреть. Ну поверни его против часовой стрелки и будет нормальное видео, но нет, выложим его в максимально тупом виде.

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